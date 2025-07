Les mécanismes financiers innovants transforment le paysage du financement du développement (Mme Emran)

Partager Facebook

Les mécanismes financiers innovants gagnent du terrain et transforment le paysage du financement du développement, offrant de nouvelles perspectives face aux limites de l’aide traditionnelle, a souligné, mardi à Salé, Sabrine Emran, économiste principale au Policy Center for the New South (PNCS).

Cette transformation s’accompagne d’une diversification des sources de financement, a relevé Mme Emran qui intervenait lors du panel “Beyond Aid : New Frontiers in Development Finance” (Au-delà de l’aide : les nouvelles frontières du financement du développement), tenu dans le cadre du 3ème Symposium économique africain (AES – Africa Economic Symposium).

Elle a expliqué que ces mécanismes incluent le financement basé sur les résultats, les fonds issus des migrations et diasporas, le financement mixte, les swaps pour le développement, ainsi que les marchés du carbone et la finance climat.

“Bien que le terme ‘mécanismes financiers innovants’ fasse parfois l’objet de critiques, car il regroupe des instruments existant depuis longtemps, leur présentation actuelle, comme nouvelles solutions, témoigne d’une évolution significative dans leur application”, a-t-elle nuancé.

De son côté, Erik Berglof, l’économiste en chef à la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB – Asian Infrastructure Investment Bank), a estimé que l’intégration régionale s’impose comme une nouvelle frontière du financement du développement.

“Cette période représente une véritable opportunité de repenser la durabilité des modèles de développement en leur insufflant un caractère plus régional”, a noté M. Berglof, ajoutant qu’il s’agit de promouvoir une croissance orientée vers les services, adaptée aux défis climatiques et à la préservation de la biodiversité, tout en renforçant productivité, inclusion et résilience.

Pour sa part, San Bilal, directeur exécutif du Centre européen de gestion de politiques de développement (ECDPM – European Centre for Development Policy Management), a mis l’accent sur les défis auxquels fait face le continent européen dans le nouveau contexte de coopération au développement.

D’après lui, la communauté européenne du développement cherche à se repositionner efficacement, via le renforcement de son influence auprès de l’opinion publique et des décideurs politiques, tout en recentrant ses priorités sur la valorisation des intérêts économiques et géostratégiques de l’Union européenne (UE).

En outre, le directeur exécutif du Centre européen de gestion des politiques de développement a fait état d’une prise de conscience commune qui s’est imposée lors des récentes négociations internationales, marquant l’urgence de dépasser les divisions entre le “Nouveau Sud” et les pays du Nord pour agir collectivement face aux défis mondiaux.

Ce panel a été aussi l’occasion pour Luciana Servo, présidente de l’Institut de recherche économique appliquée (IPAE – Institute of Applied Economic Research) au Brésil, de citer un exemple concret d’intégration régionale, à savoir le développement de cinq corridors commerciaux brésiliens destinés à faciliter les échanges vers la Chine et la région Asie-Pacifique.

“L’intégration commerciale est essentielle, notamment pour les produits agricoles de l’Amazonie qui doivent circuler efficacement entre la Colombie, le Brésil et d’autres États partenaires”, a-t-elle expliqué, faisant savoir que le financement de ces initiatives repose sur 1.900 projets et 15.151 financements au niveau du Brésil, dont 14 sont à taux concessionnel.

Mme Servo a indiqué que les banques régionales, telles que la Banque interaméricaine de développement (IDB – Inter-American Development Bank), la Banque caribéenne de développement (CDB – Caribbean Development Bank) jouent un rôle prépondérant en offrant notamment des garanties et des prêts concessionnels.

Organisée les 14 et 15 juillet 2025 sous le thème “Des choix audacieux face aux mutations mondiales”, cette édition de l’AES a pour objectif d’approfondir la réflexion sur les nouveaux défis macroéconomiques du continent et d’identifier les leviers de transformation indispensables à une Afrique résiliente et innovante.

LR/MAP