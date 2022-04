Les bâtiments relevant de la FNM bientôt aménagés en un complexe muséal

Partager Facebook

Les bâtiments relevant de la Fondation nationale des musées (FNM) seront aménagés en un complexe muséal, en vertu d’une convention conclue avec plusieurs partenaires, indique mercredi un communiqué de la FNM.

Signée par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, Faouzi Lakjaa, la directrice générale de l’Agence Nationale des Équipements Publics, Zineb Benmoussa, et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, cette convention a pour but de doter Rabat, “ville lumière, capitale de la culture”, d’un complexe muséal consacré à la culture, le plus important du Continent.

Le complexe culturel sera mitoyen au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI) et abritera le musée du Continent, qui regroupera l’art africain dans toute sa diversité, le musée de Rabat et le centre de formation panafricain, dédié aux métiers de la conservation et de la restauration.

Le complexe communiquera par un passage souterrain avec le MMVI, qui sera, désormais, entièrement consacré à l’art moderne et contemporain avec une salle permanente dédiée à la peinture marocaine et son histoire, conclut le communiqué.

