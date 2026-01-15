Le Suriname salue les initiatives Royales pour les pays africains de l’Atlantique et du Sahel et exprime sa profonde gratitude envers SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Suriname a salué, jeudi à Rabat, les initiatives Royales pour les pays africains de l’Atlantique et du Sahel et a exprimé sa profonde gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa vision d’une coopération Sud-Sud.

Dans un communiqué conjoint signé à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération du Suriname, Melvin Bouva, a exprimé “la profonde gratitude de la République du Suriname envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa vision d’une coopération Sud-Sud fondée sur le respect mutuel, l’efficacité, la solidarité et le pragmatisme”.

M. Bouva a également “souligné l’importance de cette Vision Royale pour contribuer au développement durable dans la région des Caraïbes grâce à des projets socio-économiques concrets”.

Le Chef de la diplomatie surinamaise a, en outre, salué “l’initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans le cadre des États atlantiques africains, visant à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique de coopération et de consultation pragmatiques”, ainsi que “l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des pays sahéliens à l’océan Atlantique en les reliant aux réseaux régionaux de transport et de communication”.

LR/MAP