Le soutien aux TPME s’inscrit dans une dynamique de réformes profondes sous la sage conduite de SM le Roi

Le nouveau dispositif de soutien spécifique aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), s’inscrit pleinement dans une dynamique globale et intégrée de réformes économiques profondes entreprises par le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué mardi à Errachidia, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant en marge d’une rencontre nationale consacrée au lancement officiel du nouveau dispositif de soutien aux TPME, M. Akhannouch a ajouté que ce nouveau dispositif reflète la vision éclairée de SM le Roi visant à promouvoir l’investissement comme moteur essentiel de la dynamisation de l’économie nationale, à assurer un développement inclusif et durable et à créer des emplois, notamment pour les jeunes.

” Les TPME constituent le moteur de l’économie nationale soit plus de 90 % du tissu entrepreneurial de notre pays et représentent un véritable moteur de création de richesse et d’emplois” , relève M. Akhannouch.

Dans cette perspective, le nouveau dispositif de soutien aux TPME, a-t-il dit, est conçu pour soutenir cette importante catégorie d’entreprises, grâce à un ensemble de mécanismes d’appui qui tiennent compte des spécificités économiques de chaque région, dans le but de garantir l’équité sociale et spatiale.

Il a également précisé que le nouveau dispositif de soutien aux TPME est marqué par son caractère régional, en ce sens que toutes les procédures seront exécutées au niveau régional, depuis le dépôt et l’examen des demandes par les Centres régionaux d’investissement (CRI), en passant par la sélection et l’approbation des projets présélectionnés, jusqu’à la signature des conventions par les autorités locales, suivies du versement du soutien financier aux projets bénéficiaires.

Par ailleurs, M. Akhannouch a indiqué que depuis l’adoption de la nouvelle Charte de l’investissement, le gouvernement a œuvré avec une cadence accélérée pour la mise en œuvre efficace de ses dispositions, notamment le dispositif de soutien aux investissements de base, le dispositif de soutien aux projets d’investissement à vocation stratégique, et le dispositif de soutien aux TPME.

Et d’ajouter que depuis l’entrée en vigueur de la loi-cadre de la Charte de l’investissement en mars 2023, la Commission nationale de l’investissement a tenu neuf réunions, au cours desquelles elle a approuvé 250 projets d’investissement d’une valeur totale de 414 milliards de dirhams, pour la création de 179.000 emplois directs et indirects.

Et de rappeler que les projets approuvés par la Commission nationale des investissements couvrent toutes les régions du Royaume, et 34 secteurs économiques (le tourisme, l’agroalimentaire, l’automobile, le textile, l’énergie, les matériaux de construction, l’industrie pharmaceutique, la chimie, le transport …).

Dans ce même contexte, le gouvernement s’est attelé à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer le climat des affaires grâce à la feuille de route 2023-2026, explique le Chef du gouvernement citant, dans ce sens, notamment la simplification des procédures d’investissement, la facilitation de la création électronique d’entreprises et l’activation de plateformes numériques telles que la plateforme CRI-Invest, la mise en œuvre d’une réforme structurelle et ambitieuse du système fiscal et la réduction des délais de paiement.

A noter que le nouveau dispositif de soutien spécifique aux TPME donne accès à trois aides à l’investissement : une aide à la création d’emplois permanents, une aide territoriale destinée à accroître l’attractivité de certains territoires pour les investissements et une aide aux activités prioritaires, destinée à orienter les investissements vers des secteurs prometteurs et des métiers d’avenir. Ce soutien peut atteindre 30 % du montant de l’investissement éligible, avec la possibilité de cumuler ces aides avec celles proposées par les régions.

LR/MAP