Rabat | La Banque Mondiale dévoile son bulletin d’information économique de la région MENAAP

La Banque Mondiale (BM) a présenté, mardi à Rabat, son récent bulletin d’information économique de la région MENAAP (Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan), intitulé “Emplois et femmes : Talents inexploités, croissance non réalisée”.

Présenté lors d’une conférence marquée par la présence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, ce document met en lumière les obstacles structurels qui freinent la participation des femmes au marché du travail malgré des progrès en matière d’éducation et de qualification.

Le bulletin insiste sur la nécessité d’une action coordonnée entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires du développement pour transformer les obstacles en opportunités, soulignant que l’inclusion des femmes dans l’économie n’est pas seulement une question d’équité, mais un levier essentiel pour la croissance, l’innovation et la résilience économique de la région MENAAP.

Ses axes principaux sont la réforme des cadres juridiques et sociaux, l’amélioration des conditions d’accès à l’emploi, la promotion de l’égalité des chances et la mobilisation du potentiel féminin comme moteur de développement durable.

D’après le document, la région MENAAP affiche le taux d’activité féminine le plus bas au monde, avec une moyenne de 25% contre 40% dans les pays à revenu comparable. L’écart entre les sexes dans la participation active est de 53 points de pourcentage, l’un des plus élevés au monde.

Les femmes diplômées sont souvent confrontées à une stagnation ou à une baisse de leur participation, notamment au Maroc, en Égypte et en Iran. Le taux d’activité féminine dans la force de l’âge (25-54 ans) est particulièrement faible, et les femmes mariées ou mères sont significativement pénalisées après le mariage ou la naissance d’un enfant.

Toutefois, les simulations macroéconomiques montrent que l’élimination des distorsions de genre pourrait augmenter le taux d’activité féminine de près de 50% en Égypte et de 38% au Pakistan, et générer une hausse du PIB (Produit Intérieur Brut) par habitant de 28% et 25% respectivement.

En conséquence, et à l’échelle régionale, la suppression des obstacles permettrait de débloquer l’une des principales sources de croissance inexploitées.

Pour y parvenir, la Banque Mondiale recommande, à travers ce bulletin, une approche globale et intégrée pour lever ces obstacles, notamment en assouplissant les normes sociales et juridiques qui limitent l’accès des femmes à l’emploi.

Parmi les recommandations spécifiques figurent le renforcement de la sécurité et de la protection contre le harcèlement, le développement des services de garde d’enfants et des infrastructures de transport, l’adoption et l’application de lois garantissant l’égalité de salaire, l’interdiction de la discrimination et la protection des femmes dans le recrutement, la promotion et le licenciement, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat féminin et la facilitation du télétravail.

LR/MAP