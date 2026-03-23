Le président Donald Trump annonce des échanges constructifs avec l’Iran et suspend des frappes

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Le président Donald Trump a annoncé que des échanges “positifs et fructueux” ont eu lieu au cours des deux derniers jours entre les États-Unis et l’Iran, dans la perspective d’un arrêt des hostilités au Moyen-Orient.

“J’AI LE PLAISIR D’ANNONCER QUE LES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET L’IRAN ONT EU, AU COURS DES DEUX DERNIERS JOURS, DES ÉCHANGES TRÈS POSITIFS ET FRUCTUEUX CONCERNANT UNE RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE DE NOS HOSTILITÉS AU MOYEN-ORIENT”, a écrit le Chef de l’exécutif américain sur son réseau Truth social.

À la lumière de ces développements, M. Trump a affirmé avoir ordonné au département de la Guerre de reporter, pour une période de cinq jours, “toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes”.

Cette suspension demeure toutefois conditionnée à l’évolution des réunions et des pourparlers en cours, a, toutefois, précisé le locataire de la Maison Blanche.

Cette annonce du président américain semble de nature à atténuer les risques d’escalade, alors qu’un ultimatum avait été fixé à 23H44 GMT lundi, enjoignant l’Iran de rouvrir le détroit d’Ormuz.

À défaut, Washington avait évoqué la possibilité de frapper le réseau électrique iranien. Celui-ci compte plus de 90 centrales, dont certaines situées sur le Golfe, et repose sur un système décentralisé comprenant de multiples sites de production ainsi que des centaines de postes de distribution à travers le territoire.

Dans ce contexte, le bras de fer stratégique demeure centré sur le détroit d’Ormuz, voie maritime essentielle pour l’approvisionnement énergétique mondial, dont le blocage par l’Iran, depuis le début de l’offensive militaire israélo-américaine le 28 février, continue de peser sur les équilibres du marché.

LR/MAP