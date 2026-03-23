Le Maroc place la jeunesse au cœur de son projet de développement africain (ambassadeur)

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Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a placé la jeunesse au cœur de son projet de développement et de son engagement africain, a affirmé, lundi, l’ambassadeur du Royaume en Éthiopie et à Djibouti et présidente du groupe des ambassadeurs francophones à Addis-Abeba, Nezha Alaoui M’hammdi.

Le Royaume est convaincu que la jeunesse constitue l’une des ressources stratégiques les plus importantes pour bâtir des sociétés inclusives, résilientes et pacifiques, a souligné la diplomate qui intervenait à l’ouverture d’un Forum de réflexion sur le thème de la journée internationale de la Francophonie 2026 “Génération Paix ? Contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé”, organisé au siège de l’Union africaine.

Elle a, dans ce sens, rappelé qu’au niveau national, plusieurs politiques publiques ont été mises en œuvre afin de renforcer l’autonomisation des jeunes, notamment à travers le développement de programmes d’éducation, de formation professionnelle, d’entrepreneuriat et d’innovation, notant que le Maroc a également engagé des réformes visant à encourager la participation des jeunes à la vie publique et à promouvoir leur engagement citoyen.

Cet engagement dépasse largement le cadre national, a fait observer Mme Alaoui M’hammdi, indiquant que depuis son retour au sein de l’Union africaine, le Maroc s’est fortement investi dans le renforcement de la coopération africaine, notamment dans les domaines de la formation, de l’éducation, de l’entrepreneuriat des jeunes et de la consolidation de la paix.

Aujourd’hui, des milliers d’étudiants africains poursuivent leurs études dans les universités et instituts de formation marocains, contribuant à la formation d’une nouvelle génération de cadres et de leaders africains engagés pour le développement du continent, a-t-elle enchaîné.

Selon la diplomate, cette politique traduit une conviction profonde : l’investissement dans la jeunesse africaine constitue un investissement dans la paix, la stabilité et la prospérité du continent.

L’ambassadeur a en outre relevé qu’en Afrique, où la jeunesse représente une part considérable de la population, les jeunes constituent une force démographique, sociale et politique majeure, porteuse d’innovations, d’initiatives citoyennes et de nouvelles formes d’engagement public.

Dans de nombreux contextes, les jeunes contribuent déjà activement à la prévention des conflits, à la médiation communautaire, à la promotion du dialogue interculturel et à la consolidation de la cohésion sociale, a-t-elle dit.

Soutenant que le fait de reconnaître le rôle central de la jeunesse ne suffit pas, elle a estimé qu’il est essentiel de créer les conditions permettant aux jeunes de participer de manière effective aux processus décisionnels et aux dynamiques de gouvernance.

Elle a appelé, dans ce sens, à renforcer l’accès des jeunes à l’éducation et aux opportunités économiques, à encourager leur participation aux espaces de dialogue et de médiation, à soutenir leurs initiatives en matière de prévention des conflits et de consolidation de la paix et à promouvoir un usage responsable et constructif des outils numériques et des réseaux sociaux.

“Donner aux jeunes les moyens d’agir, c’est investir dans la stabilité, dans la paix, dans la prospérité et dans l’avenir de nos sociétés”, a-t-elle conclu.

Organisé par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec l’UA, et en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), ce forum invite à une réflexion collective sur la contribution de la jeunesse à la prévention des conflits et la résolution pacifique des différends, la consolidation de la cohésion sociale, la promotion du dialogue interculturel et le renforcement du multilatéralisme.

Il a pour objectif de contribuer à favoriser un dialogue stratégique entre institutions, diplomates et jeunes leaders afin d’identifier les leviers permettant de renforcer la contribution de la jeunesse à la paix, à la cohésion sociale, à la prévention des conflits et à la gouvernance démocratique.

LR/MAP