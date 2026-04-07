Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, un partenaire fiable et un acteur engagé en faveur de la paix et de la stabilité internationales (MAE)

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Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’affirme comme un partenaire fiable et un acteur engagé en faveur de la paix et de la stabilité internationales, a soutenu, mardi à Rabat, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen.

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, M. Berendsen a également affirmé que son pays apprécie hautement l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, en faveur de la question palestinienne.

“Nous saluons la coopération fructueuse avec le Maroc lors de la dernière session de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à Deux Etats”, a-t-il poursuivi, réitérant l’attachement des Pays-Bas et du Maroc à cette solution.

Le chef de la diplomatie néerlandaise a, en outre, mis en avant les progrès remarquables accomplis par le Maroc sous le leadership de SM le Roi, saluant les infrastructures de pointe dont dispose le Royaume, ainsi que les importantes opportunités économiques et d’investissements offertes par le pays.

Dans l’actuel contexte géopolitique international, le Maroc constitue aussi un partenaire stratégique et de premier plan pour les Pays-Bas, particulièrement en raison de ses liens étroits avec l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et les Pays du Golfe, a relevé M. Berendsen.

Il a, à ce propos, salué le rôle agissant joué par le Maroc dans le soutien au développement et à la stabilité dans la région du Sahel.

LR/MAP