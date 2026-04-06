Le Maroc et l’Égypte réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération économique dans le cadre d’un partenariat global

Par Le Reporter.ma 06/04/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Maroc et l’Égypte réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération économique dans le cadre d’un partenariat global

Le Royaume du Maroc et la République arabe d’Égypte ont réaffirmé, lundi au Caire, leur engagement à renforcer leur coopération économique bilatérale, dans le cadre d’un partenariat global.

Dans le procès-verbal de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, les deux pays ont exprimé leur volonté de développer leurs relations bilatérales, ainsi que leur engagement à renforcer la coopération économique dans le cadre d’un partenariat global, en tirant parti des expertises et des potentialités économiques dont regorgent les deux pays.

Dans le même sillage, les deux pays ont fait part aussi de leur volonté d’œuvrer à la faveur de la facilitation des flux d’investissements dans les deux sens, de l’accroissement des échanges commerciaux, et de l’établissement de partenariats industriels mutuellement avantageux pour le Royaume du Maroc et la République arabe d’Égypte.

LR/MAP

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