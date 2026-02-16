Le groupe BCP lance la 3e édition de la tournée “Les Régionales de l’investissement”

Partager Facebook

Le groupe BCP (Banque centrale populaire) a lancé, lundi à Rabat, la 3ème édition de la tournée “Les régionales de l’investissement” axée sur “Charte de l’investissement TPME” (très petites, petites et moyennes entreprises).

Du 16 février au 25 novembre 2026, ce roadshow comportera 9 escales à travers le Royaume, à savoir Dakhla, Laâyoune, Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger, Fès et Nador, traduisant une volonté affirmée de proximité et de couverture territoriale au service des entreprises dans l’ensemble des régions.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné qu’au-delà des dispositifs techniques de soutien, de fluidification et d’accompagnement, l’essentiel réside dans la confiance, la croissance, l’audace entrepreneuriale et la capacité collective à saisir les opportunités qu’offre un pays en pleine transformation.

M. Mezzour a rappelé, dans ce sens, le lancement récent du projet de réalisation à Nouaceur d’une usine de production des trains d’atterrissage du groupe Safran qui se veut non seulement un aboutissement industriel, mais aussi une démonstration du degré de complexité et de maturité atteint par l’écosystème national fondé sur des compétences marocaines issues de la formation professionnelle et des écoles d’ingénieurs capables de produire parmi les composants les plus sensibles au monde et d’assumer des responsabilités où la sécurité et l’excellence ne tolèrent aucune approximation.

Citant la présence de groupes internationaux au Maroc, le ministre a mis en avant la montée en gamme des ressources humaines nationales, la forte représentation féminine dans les filières d’ingénieurs, ainsi que le pilotage de plusieurs sites industriels par de jeunes femmes marocaines.

Parallèlement, il a appelé à faire davantage confiance aux talents marocains, en encourageant une logique d’investissement, d’accompagnement et de prise de risque raisonnée afin de faire émerger de nouvelles entreprises, d’élargir la base productive nationale et d’ancrer durablement la dynamique de croissance que la Charte de l’investissement entend amplifier au bénéfice des TPME.

De son côté, la Présidente-Directrice Générale (PDG) du groupe BCP, Naziha Belkeziz, a indiqué que cette rencontre vise avant tout à transformer la vision de la nouvelle Charte de l’investissement en réalité opérationnelle pour les entreprises, en particulier les TPME.

Au-delà d’un simple événement institutionnel, ces régionales se veulent un espace d’échange et d’action, consacré à l’initiative et à la création de valeur et d’emplois dans les territoires, avec l’ambition de rapprocher les dispositifs publics des besoins concrets des acteurs économiques locaux, a poursuivi Mme Belkeziz.

Dans cette logique, les Régionales de l’investissement s’inscrivent comme un prolongement naturel de l’engagement du groupe au profit des TPME, visant à offrir une lecture claire et pratique des opportunités offertes par la nouvelle Charte, afin que chaque entrepreneur puisse en comprendre les leviers et les mobiliser efficacement pour développer ou structurer son projet, a-t-elle expliqué.

Cette troisième édition, a souligné Mme Belkeziz, intervient dans un contexte porteur marqué par l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte de l’investissement, et poursuit le double objectif d’expliciter de manière opérationnelle ses incitations et d’accélérer leur mise en œuvre concrète à travers des séances d’accompagnement dédiées, des rencontres directes avec les partenaires publics et privés, et des conseils d’experts.

Pour sa part, le Directeur Général de la banque de détail du groupe, Idriss Bensmail, s’est félicité du succès des deux précédentes éditions des Régionales de l’investissement, exprimant l’ambition de relancer cette dynamique en 2026 afin d’accompagner les clients et partenaires du groupe dans l’ensemble des régions.

Cette plateforme, a-t-il fait savoir, a été conçue pour offrir un accompagnement structuré en partenariat avec les acteurs publics et s’inscrit, cette année, spécifiquement dans l’implémentation de la Charte de l’investissement aux TPME.

Le groupe, qui célèbre son centenaire, accompagne les TPE depuis plus de 35 ans à travers la Fondation “Création d’entreprises” en proposant un conseil non financier, a rappelé M. Bensmail, ajoutant qu’à la lumière de cet héritage, BCP a revu son modèle de distribution dédié aux TPE en lançant, fin 2025, les centres “Moukawil Chaabi” afin de renforcer la proximité, le conseil et l’accès au financement.

Le secrétaire général de la fondation “Création d’entreprises” du groupe BCP, Hassan Charraf, a souligné, quant à lui, que les “Régionales de l’investissement” reposent en grande partie sur l’offre déployée par la fondation, et dont l’action est entièrement orientée vers les TPME à travers des services non financiers intégrant accompagnement, conseil, réseautage et mentorat.

Le but, a-t-il précisé, est de favoriser la réussite des projets entrepreneuriaux, de renforcer la confiance des jeunes porteurs d’initiatives et de contribuer concrètement à la création de valeur, à la croissance économique et à l’emploi dans les territoires.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre M. Bensmail et le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, illustrant une volonté commune de renforcer l’accompagnement des entreprises et traduisant une ambition partagée de faire de l’internationalisation un véritable levier de compétitivité et de croissance pour les entreprises marocaines.

Par ailleurs, une seconde convention a été conclue entre M. Bensmail et le directeur général de Maroc PME, Anouar Alaoui Ismaili, afin de faciliter l’accès des TPME aux programmes d’appui technique et financier proposés par l’agence, ainsi qu’aux solutions de financement de l’investissement.

Les travaux de cette journée ont été achevés par deux panels thématiques consacrés aux dispositifs d’appui à l’investissement, et à la promotion des exportations et à l’internationalisation des entreprises, suivis de workshops.

LR/MAP