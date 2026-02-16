Le Maroc et le Bahreïn s’engagent à promouvoir leur coopération dans divers domaines

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et le Royaume de Bahreïn ont souligné, lundi à Laâyoune, leur détermination à promouvoir leur coopération conjointe dans divers domaines.

Cette volonté a été exprimée à l’occasion de la tenue de la 6e session de la Haute Commission mixte Maroc-Bahreïn, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue bahreïni, Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

À cette occasion, M. Bourita a salué la profondeur des relations fraternelles solides unissant les deux Royaumes et les deux peuples frères, soulignant la volonté du Maroc de donner une forte impulsion à ces liens dans tous les domaines et de les promouvoir davantage vers des perspectives plus larges.

Il a aussi passé en revue les potentialités dont regorgent les deux pays, insistant dans ce sens sur l’importance de tirer profit de manière optimale de ces atouts.

De son côté, le ministre bahreïni des Affaires étrangères a fait part de sa fierté de cette visite dans son deuxième pays, le Royaume du Maroc, réaffirmant la volonté du Royaume de Bahreïn d’examiner l’ensemble des moyens à même de renforcer, de développer et de diversifier la coopération bilatérale pour englober les divers secteurs, au service des intérêts communs des deux pays.

A cette occasion, les deux ministres ont tenu des entretiens axés sur l’évaluation du processus de la coopération bilatérale et les moyens de la hisser à des niveaux supérieurs, ainsi que sur l’échange de vues concernant les questions arabes, régionales et internationales d’intérêt commun, notant avec satisfaction la convergence des points de vue des deux Royaumes à cet égard.

