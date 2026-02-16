Haute commission mixte Maroc-Bahrein | Signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente

Partager Facebook

Les travaux de la 6e session de la Haute Commission mixte Maroc-Bahreïn, tenue lundi à Laâyoune, ont été couronnés par la signature de plusieurs accords et mémorandums d’entente.

Ces instruments juridiques ont été signés par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministre bahreïni des Affaires étrangères.

Il s’agit d’un accord relatif à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume de Bahreïn, d’un accord relatif à l’exemption de visa pour les titulaires de passeports spéciaux et de service et d’un mémorandum d’entente sur la coopération en matière douanière entre l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et les Affaires Douanières de Bahreïn.

Il a été procédé aussi à la signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la production, du développement agricole et animal et de la sécurité alimentaire entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le ministère des Municipalités et de l’Agriculture de Bahreïn, et d’un mémorandum d’entente pour la coopération dans les domaines de la retraite et de la sécurité sociale entre la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et l’Autorité Générale de la sécurité sociale de Bahreïn.

Au terme des travaux de cette session, les deux pays ont exprimé leur satisfaction du niveau des relations bilatérales et de leur évolution positive, en concrétisation de la volonté politique et des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son frère, Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, et de la détermination des deux Souverains à hisser ces relations à des niveaux supérieurs et des horizons plus larges, en leur insufflant une dynamique forte qui répond aux aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays frères.

LR/MAP