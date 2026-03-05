Le gouvernement approuve la création des zones franches d’exportation à Tanger-Med

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, le projet de décret n°2.25.1114 modifiant le décret n°2-02-642 portant création des zones franches d’exportation dans la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée.

Présenté par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, au nom du ministre de l’Industrie et du Commerce, ce projet de décret vise à modifier le décret relatif à la création de la zone d’accélération industrielle de Ksar El Majaz, de manière à répondre aux besoins des investisseurs et à contribuer au renforcement de la position du Maroc au sein du système des échanges maritimes internationaux, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

