Par Le Reporter.ma 09/01/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Quart de finale CAN 2025 | Dahane Beida, l'arbitre mauritanien, prêt pour le duel Maroc Cameroun

L’arbitre mauritanien Dahane Beida a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour officier le match des quarts de finale entre le Maroc et le Cameroun.

Beida sera assisté par les Angolais Jerson Emiliano dos Santos et Ivanildo Meirelles de Oliveira Sanchez, tandis que le Soudanais Mahmood Ali Mahmood Ismail sera quatrième arbitre, précise l’instance faîtière du ballon rond africain.

Quant à la VAR, elle sera confiée au Ghanéen Daniel Laryea, assisté par le Tunisien Haythem Guirat et le Mauritanien Boubacar Sarr, ajoute la CAF.

Le quart de finale entre les Lions de l’Atlas et les Lions indomptables est prévu vendredi à 20H00 au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

LR/MAP

