Le film marocain «Déserts» en compétition officielle du Festival international du film du Caire

Le film marocain « Déserts », réalisé par Faouzi Bensaidi, participe à la compétition officielle (longs métrages) de la 45ème édition du Festival international du film du Caire, qui se tient du 15 au 24 novembre.

Produit par Saïd Himmich Belarbi, le long métrage «Déserts» (128 minutes), qui réunit Fahd Benchemssi, Abdelhadi Talbi et Hajar Graigaa, raconte l’histoire de deux amis Mehdi et Hamid qui travaillent pour une agence de recouvrement d’argent à Casablanca, et sont envoyés dans des villages reculés du sud du Maroc.

Le film « Déserts » est considérée comme la cinquième expérience cinématographique du réalisateur Faouzi Bensaidi dans la catégorie des longs métrages, après « Volubilis » (2017), « Mort à vendre » (2011), « Quel monde merveilleux » (2006), et ‘’Mille mois’’ (2003).

Bensaidi compte également à son actif des courts métrages dont le plus marquant reste ’’La Falaise’’ (1997), qui a remporté 23 prix dans divers festivals nationaux et internationaux. Il a été suivi en 2000 par son court métrage »Le Mur’’ qui a été primé au festival de Cannes, puis ’’Trajets’’, primé à la Mostra de Venise.

Outre le film marocain, trois longs métrages arabes participent à la compétition officielle du festival, dont le jury est présidé par le réalisateur bosniaque Danis Tanovic.

Le Maroc participe également aux activités de ce festival dans le cadre de la compétition ’’perspectives du cinéma arabe’’ avec le film ’’Marrokia harra’’ de son réalisateur Hicham Lasri.

