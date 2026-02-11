Le Conseil du gouvernement approuve un projet de loi relatif au CNRST

Partager Facebook

Le Conseil du gouvernement a approuvé, mercredi à Rabat, le projet de loi N° 57.25 modifiant et complétant les dispositions de la loi N° 80.00 relative au Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).

Ce projet de loi, présenté par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, vise à améliorer la contribution de la recherche scientifique dans l’accompagnement des mutations sociales et technologiques accrues, à travers la modernisation du cadre juridique et institutionnel régissant le Centre et son alignement sur les normes et les meilleures pratiques au niveau international, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le texte vise également à développer les mécanismes de fonctionnement du CNRST, à travers la précision et la diversification de ses missions, afin de lui permettre d’apporter une contribution efficace et qualitative en vue de la valorisation de la recherche scientifique et de la stimulation et l’exploitation de ses résultats, a souligné M. Baitas.

