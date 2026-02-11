Cybersécurité | Le Conseil de gouvernement s’informe sur la création d’un Centre d’appui et de coordination régionale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement s’est informé, mercredi, de l’accord entre le gouvernement marocain et le Réseau africain des autorités de cybersécurité au sujet de la création d’un Centre d’appui et de coordination régionale de réponse aux incidents cybernétiques au Maroc, signé le 14 avril 2025 à Marrakech.

Le Conseil a pris également connaissance du projet de loi n 01.26 portant approbation dudit accord, présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

LR/MAP