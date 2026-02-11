Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi de règlement relatif à l’exécution de la LF 2024

Par Le Reporter.ma 11/02/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi de règlement relatif à l’exécution de la LF 2024

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat, a adopté le projet de loi de règlement n°04.26 relatif à l’exécution de la loi de finances (LF) de l’année budgétaire 2024.

Présenté par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, ce projet de loi de règlement s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 64 de la loi organique relative à la loi de finances, ainsi que dans la poursuite des efforts visant à réduire les délais d’élaboration des projets de lois de règlement, en consolidation des acquis réalisés à ce niveau pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Il a précisé que ce projet a pour objectif d’arrêter le montant définitif des ressources effectivement recouvrées et des crédits réellement dépensés au titre de l’année 2024, afin de permettre au Parlement d’évaluer les résultats de l’exécution budgétaire de cet exercice à la lumière des prévisions autorisées dans le cadre de la loi de finances correspondante.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

Mondial 2030 | M. Lekjaa appelle à intensifier les concertations entre les acteurs publics et privés

Mondial 2030 | M. Lekjaa appelle à intensifier les concertations entre les acteurs publics et privés

Le ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération Royale Marocaine de Football, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma