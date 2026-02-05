Le Conseil de gouvernement s’informe de l’accord sur les services aériens entre le Maroc et la Gambie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement s’est informé, jeudi, de l’accord sur les services aériens, signé le 30 septembre 2025 entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Gambie.

Le Conseil a également examiné le projet de loi N° 70.25 portant approbation dudit accord, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, précisant que les deux textes ont été présentés par le ministre du Transport et de Logistique, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger.

Par la suite, le Conseil de gouvernement s’est informé du projet de décret N° 2.25.542 relatif à la classification et à l’évaluation du niveau de sécurité des barrages.

LR/MAP