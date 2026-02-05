Le Gouvernement suit de près les derniers développements liés aux inondations et reste mobilisé

Partager Facebook

Le Gouvernement suit les derniers développements liés aux inondations qui touchent certaines régions du Royaume, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, assurant que l’Exécutif continue de suivre de près la situation et reste mobilisé afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner l’ensemble des aspects de cette question.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. Baitas a relevé que le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour la Haute Sollicitude que le Souverain accorde à cette question à travers Ses Hautes Instructions données pour l’intervention immédiate des Forces Armées Royales (FAR), en coordination avec les différents intervenants, afin d’encadrer les opérations d’évacuation et de transport des citoyens.

Aussi, le Gouvernement salue l’ensemble des interventions menées par les FAR, la Gendarmerie Royale, la Sûreté nationale, les Forces Auxiliaires, la Protection Civile ainsi que les autorités publiques, en vue de protéger les citoyens, de préserver leur sécurité et de garantir leur sûreté face aux répercussions des conditions climatiques exceptionnelles, a-t-il ajouté.

LR/MAP