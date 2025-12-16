Le Conseil de Bank Al-Maghrib maintient le taux directeur inchangé à 2,25%

Partager Facebook

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM), réuni mardi à Rabat, a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%.

“Tenant compte de l’évolution de l’inflation à des niveaux bas et du niveau d’incertitude encore élevé en lien notamment avec la persistance des tensions géoéconomiques au plan international et les conditions climatiques au niveau interne, le Conseil a décidé, de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%”, indique BAM dans un communiqué sur la 4ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Le Conseil continuera de suivre de près l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées.

