Inwi accueille le câble sous-marin Médusa dans ses infrastructures d’atterrissement à Nador

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

inwi a annoncé, mardi, l’atterrissement du câble sous-marin MEDUSA à Nador, une étape qui marque une avancée majeure dans le renforcement de la souveraineté numérique du Royaume et l’accélération de l’inclusion digitale à l’échelle nationale.

Ce nouveau point d’atterrissement positionne le Maroc au cœur des grandes routes de connectivité reliant l’Afrique du Nord à l’Europe et à l’espace méditerranéen élargi, précise l’opérateur dans un communiqué.

Ainsi, inwi a contracté auprès de Medusa Submarine Cable System une liaison Très Haut Débit de 1.416 kilomètres, reliant Nador à Marseille, fait savoir la même source, notant que cette nouvelle route internationale constitue un axe de connectivité supplémentaire vers l’Europe, venant compléter les liaisons internationales existantes.

Elle renforce significativement la redondance des infrastructures, améliore la fiabilité des communications internationales et accroît la résilience du réseau national face à la croissance rapide des usages numériques et à l’explosion des flux de données.

À travers ce projet stratégique, inwi réaffirme son rôle d’acteur clé du développement des infrastructures numériques du Maroc et son engagement constant en faveur d’une connectivité internationale performante, sécurisée et résiliente.

Cet investissement s’inscrit pleinement dans la dynamique portée par la stratégie Maroc Digital 2030, qui ambitionne de bâtir un écosystème numérique souverain, innovant et inclusif, capable de soutenir l’essor de l’économie du savoir, des services cloud, de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale des entreprises et des administrations.

inwi confirme sa position de partenaire structurant de la transformation numérique du Maroc. L’opérateur contribue activement à l’extension de la connectivité Très Haut Débit, à l’ouverture du pays vers les grands hubs internationaux et à la réduction des fractures numériques, sur l’ensemble du territoire.

Doté d’une capacité pouvant atteindre 24 Tbps et reposant sur un modèle d’accès ouvert, le système sous-marin MEDUSA répond aux besoins croissants en bande passante et offre de nouvelles routes de connectivité internationale.

En intégrant cette infrastructure de dernière génération à son réseau, inwi renforce la robustesse de son écosystème télécom et consolide durablement le positionnement du Maroc en tant que hub numérique régional de référence.

Etalé sur plus de 8.700 km, le câble sous-marin MEDUSA constitue le système de connectivité le plus étendu de la Méditerranée, reliant 19 points d’atterrage entre le Maghreb, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Égypte.

Développé par AFR-IX telecom, ce projet stratégique avance avec sa première phase — qui connecte Marseille, Bizerte et Nador — prévue pour entrer en service en début d’année, tandis que le reste des points d’atterrage devrait être opérationnel en 2027

À travers cette nouvelle liaison internationale, inwi réaffirme son engagement en faveur du développement d’infrastructures critiques de dimension internationale.

L’opérateur global confirme, ainsi, sa volonté de contribuer activement à l’attractivité économique et technologique du Maroc, à la confiance des investisseurs internationaux et à la construction d’un avenir numérique performant, souverain et inclusif.

LR/MAP