CAN 2025 | L’Office des changes déploie des mesures spéciales pour les visiteurs

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), prévu le 21 décembre, l’Office des Changes a engagé un ensemble de mesures destinées à accompagner l’accueil des visiteurs étrangers et des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE), dans un contexte marqué par un afflux important de supporters et par des exigences accrues en matière de fluidité, de sécurité et de transparence des opérations de change.

Cette mobilisation s’inscrit dans une approche globale visant à faciliter l’accès aux services de change, à moderniser les pratiques en vigueur et à garantir une information claire et accessible aux visiteurs dès leur arrivée sur le territoire national, indique l’Office dans un communiqué.

Ainsi, elle traduit la volonté de l’Office des Changes d’anticiper les enjeux liés à un événement continental majeur et d’adapter son dispositif aux standards internationaux en matière d’accueil et de services financiers, précise le communiqué.

Sur le plan opérationnel, l’Office des Changes a introduit des mesures de facilitation destinées à améliorer les conditions de réalisation des opérations de change. Ces évolutions permettent une plus grande diversification des moyens de paiement utilisés lors des opérations de change de devises, en renforçant à la fois la fluidité des transactions et leur niveau de sécurité. Elles répondent aux attentes des voyageurs internationaux, de plus en plus habitués à recourir à des solutions de paiement électroniques et dématérialisées.

Parallèlement à ces ajustements opérationnels, l’Office des Changes a accordé une importance particulière au volet informationnel et pédagogique. Un dispositif de communication multicanal a ainsi été déployé afin de fournir aux visiteurs des informations fiables, compréhensibles et immédiatement accessibles.

Celui-ci comprend notamment une page dédiée sur le site institutionnel de l’Office des Changes (www.oc.gov.ma), regroupant l’ensemble des informations relatives aux règles de change applicables, aux facilités offertes et aux bonnes pratiques à observer durant le séjour au Maroc.

Des supports de communication multilingues, en arabe, en français et en anglais, ont également été conçus et diffusés dans les principaux aéroports du Royaume. Ces supports visent à expliquer de manière simple les procédures de change, les obligations de déclaration des devises ainsi que les services disponibles, contribuant ainsi à accompagner les visiteurs et à renforcer la transparence du dispositif.

Au-delà de l’amélioration de l’expérience des usagers, cette démarche s’inscrit dans le respect des exigences de conformité et de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les mesures mises en œuvre par l’Office des Changes s’alignent notamment sur les standards internationaux en la matière, en particulier les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), tout en veillant à préserver l’équilibre entre facilitation des opérations et maîtrise des risques.

En renforçant à la fois les mécanismes opérationnels, les outils d’information et le cadre de conformité, l’Office des Changes affirme son rôle central dans l’accompagnement des grands événements internationaux organisés par le Royaume.

Cette mobilisation contribue également aux efforts de modernisation de l’écosystème national des paiements, en encourageant une utilisation accrue des moyens de paiement électroniques et en réduisant la dépendance au cash.

À travers ce dispositif global, l’Office des Changes réaffirme son engagement à soutenir le bon déroulement de la CAN 2025, à garantir un climat de confiance pour les visiteurs et à participer à la valorisation de l’image du Maroc en tant que pays d’accueil, moderne et conforme aux meilleures pratiques internationales.

LR/MAP