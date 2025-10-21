Le Cambodge salue le leadership de SM le Roi et soutient les Initiatives Royales Atlantiques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Cambodge a salué, mardi, le leadership de SM le Roi Mohammed VI et exprimé son soutien aux Initiatives Royales Atlantiques et au rôle de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, dans le soutien à la cause palestinienne.

Dans le communiqué conjoint, signé à l’issue de l’entretien par visioconférence entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue cambodgien, Prak Sokhonn, le Cambodge “a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et exprimé son admiration pour le développement social et économique du Maroc, ainsi que pour la politique avisée de Sa Majesté le Roi visant à assurer la prospérité et la stabilité du Royaume et de son peuple”.

En outre, M. Sokhonn a “salué le Nouveau Modèle de Développement, lancé en 2021, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui vise à accélérer la croissance économique et la création d’emplois, la protection sociale, l’autonomisation des femmes, le développement humain et l’accès à une éducation de qualité”.

Le ministre cambodgien a également “salué la révision en cours, sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, du Code de la famille qui vise à assurer la stabilité de la famille marocaine, la promotion des droits de la femme, la préservation de la dignité humaine et la protection des droits de l’enfant”.

Le chef de la diplomatie cambodgienne a également “salué l’Initiative des États Africains Atlantiques lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en reconnaissant son rôle dans la promotion de l’intégration africaine, le renforcement des liens de coopération et de partenariat entre les pays africains riverains de l’Océan Atlantique, ainsi que dans la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité commune dans la région”.

Le ministre cambodgien a, en outre, “mis en relief l’importance stratégique du Gazoduc Afrique-Atlantique lancé sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, reflétant l’intégration énergétique continentale.

De même, M. Sokhonn a souligné que “le Cambodge fait l’éloge et exprime son plein soutien à l’Initiative permettant l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour sa solidarité stratégique et effective avec les pays africains dans la région du Sahel et dans le continent”.

Par ailleurs, le ministre cambodgien a “loué le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods de l’OCI, en soutien à la cause palestinienne, ainsi que les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi pour la protection des lieux saints islamiques d’Al Qods Acharif”.

Il a, de même, exprimé “l’appréciation par le Cambodge du rôle tangible joué par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, émanant du Comité Al Qods, à travers la mise en œuvre de projets de développement et d’activités au profit de la population de la Ville Sainte et soutenant sa résilience”.

Sokhonn a aussi exprimé son appréciation quant “au rôle joué par le Maroc, sous les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour renforcer le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions, lutter contre les discours de haine et promouvoir les préceptes modérés et tolérants de l’Islam, notamment par le biais de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, Morchidines et Morchidates de différentes régions du monde”.

Le haut responsable cambodgien a, enfin, exprimé “son appréciation pour la contribution significative du Maroc au processus de paix au Cambodge, en 1992, dans le cadre de l’Autorité de Transition des Nations Unies au Cambodge UNTAC”.

Le Maroc et le Cambodge célèbreront, en 2026, le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

LR/MAP