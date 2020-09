L’africa Design Academy Verra Le Jour En Octobre 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le designer international Hicham Lahlou a annoncé le lancement en octobre 2021 de l”Africa Design Academy”, le premier réseau d’académies de design en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP, Hicham Lahlou a relevé qu’il a eu l’idée de fonder ce réseau lors du New York Forum Africa en mai 2014 à Libreville au Gabon, à l’occasion du panel “Transforming Design Into Value” dont il était l’invité d’honneur à l’invitation et avec l’impulsion de M. Richard Attias, président fondateur du Forum et aussi lors de la première édition de Africa Design Award, fondé par le designer.

Annoncé à l’occasion des 25 ans de parcours de M. Lahlou dont 20 années à l’international, ce projet, développé en partenariat avec l’Institut français du Maroc, sera lancé à partir du Maroc avant que d’autres antennes n’ouvrent dans d’autres pays, notamment francophone, en vue de former au métier de designer dans des études supérieures, a-t-il fait savoir.

Cet ambitieux projet panafricain et international basé au Maroc s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale France/Maroc, a-t-il précisé, ajoutant qu’il ambitionne par la suite de nouer des partenariats avec l’Amérique latine, l’Inde, la Turquie et le Canada, entre autres.

Ce projet sera développé en collaboration avec les autorités publiques marocaines (ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministère du Tourisme et de l’Artisanat, et du ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Économie verte et numérique, ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger), pour palier au retard au niveau des écoles dédiées à 100% au design et venir compléter ce qui se fait déjà par certaines écoles privées.

“Il ne s’agira pas d’une école élitiste réservée uniquement aux gens qui ont les moyens; nous essaierons de mettre en place des bourses pour permettre au plus grand nombre d’y accéder”, a précisé le designer, qui a affirmé que l’école tentera de dénicher les talents au Maroc et dans toute l’Afrique.

Le projet, dont l’idée germe depuis six ans, est à un stade très avancé. Il devait être annoncé en dépit des conditions difficiles que traverse la planète entière, car nous devons rester optimiste et dynamique et préparer l’après covid-19, a relevé M. Lahlou.

De plus, il s’agit d’un projet complètement intégré dans la vision de la coopération Sud-Sud et aussi avec la coopération Nord-Sud et différents pays à l’international, c’est en quelque sorte du “multilatéralisme par le design”, a souligné M. Lahlou.

L’Africa Design Academy, dont l’ouverture est prévue en octobre 2021, délivrera un diplôme reconnu par le système national et international, et qui permettra d’établir des double-diplomations avec les partenaires académiques étrangers (prestigieuses universités, écoles et académies en France en premier lieu, puis en Afrique dans les pays ayant l’expérience dont les anglophones, Tunisie, Amérique Latine, Inde, Corée du Sud, USA, Turquie, Canada, Japon, Chine, Australie, Pays Scandinaves, et en Italie etc…).

Aujourd’hui plus que jamais le design doit être considéré pour l’économie au Maroc et en Afrique, car c’est un domaine transversal à toutes les disciplines et à forte valeur ajoutée, a conclu le designer.

LR/MAP