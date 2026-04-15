SIAM 2026 | Cosumar met en avant l’importance de la filière sucrière dans la souveraineté alimentaire du Maroc

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Le Groupe Cosumar réaffirme son engagement historique en faveur du développement d’une filière sucrière nationale performante, résiliente et profondément ancrée dans ses territoires, à l’occasion de sa participation du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) 2026, organisé autour du thème “Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire”.

Dans un contexte marqué par une amélioration des conditions hydriques et une relance de la dynamique agricole, Cosumar poursuit sa mobilisation aux côtés de son écosystème et de ses partenaires agriculteurs pour consolider la production nationale et contribuer activement à la souveraineté alimentaire du Royaume.

Un amont agricole structuré au service de la résilience et des agriculteurs

La campagne agricole écoulée (2024/2025) a pleinement confirmé la pertinence du modèle d’agrégation historique de COSUMAR. Malgré un contexte climatique assez difficile, notamment en début de saison, la production de betterave à sucre a dépassé les 2 millions de tonnes, affichant une progression remarquable de 74% par rapport à la campagne précédente.

La production de canne à sucre s’est, quant à elle, établie à près de 278.000 tonnes. Au total, la production de sucre blanc issue des plantes sucrières locales a atteint 281.000 tonnes. Cette hausse de 50 % marque une croissance significative de la production nationale.

Ces performances sont le fruit de la résilience de la filière et de l’efficacité du dispositif d’accompagnement déployé par le Groupe auprès de son réseau de plus de 80.000 agriculteurs partenaires. Pour accompagner son amont agricole, Cosuamr s’appuie sur un encadrement technique de proximité assuré par plus de 120 conseillers agricoles.

Focus sur la campagne 2025/2026 : Une dynamique de relance et des perspectives prometteuses

Après plusieurs années de sécheresse sévère, les précipitations significatives enregistrées cette année constituent un signal structurant pour l’ensemble de la filière. Elles ont permis d’améliorer le taux de remplissage des barrages, qui a atteint 73%, offrant une excellente visibilité hydrique pour la campagne en cours et les suivantes.

Fort de cette conjoncture favorable et en fonction de la disponibilité des ressources hydriques, les réalisations pour la campagne actuelle ont permis la contractualisation de 43.000 hectares pour la betterave à sucre.

Pour la campagne 2026/2027, la filière sucrière porte une ambition de plantation encore plus forte. Le programme vise 60.000 hectares de betterave à sucre — répartis sur les périmètres des Doukkala, du Tadla, de la Moulouya, du Gharb et du Loukkos — ainsi que 10.000 hectares sous canne à sucre.

L’amélioration de la disponibilité des ressources hydriques, conjuguée à l’optimisation continue des pratiques culturales, insuffle une véritable dynamique positive et consolide la confiance des agriculteurs partenaires. Cet élan s’inscrit pleinement dans les objectifs du Contrat-Programme de la filière sucrière à l’horizon 2030, un objectif de production de 620.000 tonnes de sucre blanc, à partir des plantes sucrières cultivées localement, garantissant ainsi un renforcement durable de la souveraineté alimentaire du Maroc.

Smart Agriculture : l’innovation comme levier d’optimisation

L’innovation technologique constitue aujourd’hui le moteur de la transformation de la filière sucrière. Cosumar a engagé une démarche structurée d’agriculture de précision qui intègre l’intelligence artificielle, l’utilisation de drones et la digitalisation des processus pour une meilleure efficacité agronomique et environnementale.

Au cœur de ce dispositif, la plateforme digitale “Attaissir”, lancée en 2019, permet un suivi en temps réel des parcelles. Elle fédère aujourd’hui plus de 46.000 utilisateurs connectés en temps réel et intègre plus de 2.420 machines agricoles, garantissant une remontée continue des données terrain et une prise de décision agronomique affinée.

L’utilisation combinée de l’IA et des drones permet des avancées majeures, à travers notamment la détection précoce des maladies et du stress hydrique, l’optimisation des traitements phytosanitaires, générant une réduction pouvant atteindre 80 % de la consommation d’eau liée aux traitements, une baisse de 30 % de l’utilisation des intrants agricoles et une amélioration globale de l’efficacité et de la rentabilité du parcours cultural.

Un outil industriel de pointe tourné vers l’international

Sur le plan industriel, Cosumar s’appuie sur un outil de production modernisé et hautement performant avec une capacité de production de 2,5 millions de tonnes. La mise en service et la montée en puissance de la raffinerie de Sidi Bennour (d’une capacité de 500.000 tonnes par an) constituent un levier stratégique pour le Groupe.

Cette infrastructure, associée à une logistique optimisée, permet à Cosumar, en plus d’assurer l’approvisionnement continu du marché local, de consolider sa compétitivité à l’export, et ce, malgré un marché mondial de sucre blanc complexe. Avec 853.000 tonnes exportées en 2025 vers plus de 80 pays, le Groupe confirme son ambition d’accélérer son développement à l’international, fixant l’objectif d’atteindre 1 million de tonnes exportées en 2026.

Des fondamentaux financiers solides

Au terme de l’exercice 2025, Cosumar affiche des indicateurs de performance robustes. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 10,5 milliards de dirhams (+2,4 %), principalement tiré par la dynamique des exportations. Le résultat d’exploitation atteint 1,3 milliard de dirhams et le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) s’élève à 704 millions de dirhams.

Création de valeur partagée et perspectives favorables pour 2025/2026

Au-delà de sa performance économique, Cosumar demeure un acteur clé du développement socio-économique rural. L’écosystème sucrier génère près de 5 millions de journées de travail par an, et injecte chaque année environ 3 milliards de dirhams dans les régions d’implantations, contribuant directement à la pérennisation de l’emploi agricole et à l’ancrage territorial du Groupe dans les régions du Royaume.

Fort de cette création de valeur partagée et de l’amélioration des conditions climatiques, la campagne 2025/2026 s’ouvre sous des auspices très positifs. Le programme de plantation ambitieux et la mobilisation de toute une filière témoignent d’un engagement fort au service de l’avenir agricole du Maroc.

Diversification industrielle : un projet innovant de CO₂ liquide alimentaire

Dans le prolongement de sa stratégie de diversification industrielle, le Groupe Cosumar lance le projet LCO₂, une nouvelle unité dédiée à la production de gaz carbonique alimentaire liquide, intégrée à la raffinerie de Casablanca.

Mobilisant un investissement global de plus de 500 millions de dirhams, ce projet structurant et unique dans la région permettra de valoriser le CO₂ issu des procédés industriels du Groupe pour produire un CO₂ liquide alimentaire d’une pureté supérieure à 99,9 %, conforme aux standards internationaux ISBT et EIGA.

Avec une capacité annuelle de démarrage de 20 ;000 tonnes et une mise en exploitation prévue fin 2026, cette unité viendra répondre aux besoins de plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’agroalimentaire, la pharmacie, la cryogénie, l’agriculture et le dessalement de l’eau de mer.

Ce projet, développé par les ressources internes du Groupe, s’inscrit pleinement dans la démarche de durabilité et d’efficacité industrielle de Cosumar, qui a déjà réduit de 50 % ses émissions de CO₂ depuis 2016. En produisant localement un CO₂ liquide jusqu’à présent entièrement importé, le Groupe contribue au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume et à la substitution des importations, tout en créant de la valeur et de l’emploi local. La mise en service de l’unité de Casablanca constitue la première étape d’un programme qui sera déployé sur d’autres sites, avec à terme la production de LCO₂ biogénique vert issu de la biomasse.

Cosumar, continue d’examiner d’autres projets de diversification et de développement à l’échelle nationale et internationale.

SIAM 2026 : Une participation de référence pour mettre en avant notre savoir-faire au pôle agroalimentaire

Cosumar participe au SIAM pour la 18ème fois consécutive. Cette présence historique témoigne de l’engagement ininterrompu du Groupe auprès de la filière sucrière et des agriculteurs marocains. Cette année encore, COSUMAR vient mettre en avant son savoir-faire, son expertise et sa mobilisation au service de la filière sucrière et de la souveraineté alimentaire du Royaume.

Sur le stand Cosumar, le Groupe présentera les avancées majeures enregistrées durant la campagne 2024/2025, notamment la progression remarquable de la production de betterave à sucre (+ 74 %) et l’augmentation significative de la production de sucre blanc (+ 50 %). Ces résultats illustrent la solidité du modèle d’agrégation et l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en œuvre auprès du réseau de plus de 80.000 agriculteurs partenaires.

Un stand digital innovant dédié aux solutions technologiques au sein du pôle Agri-digital

Cosumar met en place, à l’occasion du SIAM, un espace digital dédié à la présentation des solutions développées en interne pour accompagner la filière sucrière.

Cet espace, installé dans le pôle agri-digital, valorise des outils concrets au service des agriculteurs partenaires, notamment la plateforme Attaissir, qui intègre des données agronomiques, climatiques et satellitaires pour un suivi précis des cultures.

À travers des démonstrations, le Groupe illustre l’utilisation des nouvelles technologies – incluant l’intelligence artificielle, les images satellites et les drones – pour améliorer les rendements, optimiser les pratiques agricoles et renforcer la performance globale de la filière sucrière marocaine.

Des ateliers de formation au service de la transition technologique

Cosumar organise cette année encore des ateliers de formation à destination des agriculteurs. Plus de 500 agriculteurs, venus des cinq régions d’implantations du Groupe (Doukkala, Tadla, Moulouya, Gharb et Loukkos), participeront à ces sessions. Ces ateliers visent à renforcer l’interaction directe et les échanges avec les agriculteurs partenaires, tout en les sensibilisant aux nouvelles technologies agricoles.

Cosumar s’engage à accompagner les agriculteurs dans l’adoption de ces innovations technologiques pour améliorer le parcours cultural et optimiser les rendements.

L’Odyssée du sucre : Une traversée historique et une célébration du patrimoine

Cosumar invite les visiteurs du SIAM à découvrir “L’Odyssée du sucre”, une traversée historique à travers près de cent ans d’évolution de la filière sucrière marocaine.

Cet espace immersif présente les grandes étapes du secteur, les innovations marquantes et l’évolution des pratiques culturales et industrielles.

En mettant en avant cette célébration du patrimoine et cette résilience historique, Cosumar affirme son rôle d’acteur structurant et son ancrage profond dans le tissu agricole et économique du Royaume.

LR/MAP