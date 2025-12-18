CAN 2025 | Le Maroc inaugure à Salé le premier Centre africain de coopération policière

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre des préparatifs en cours pour l’accueil par le Royaume de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, il a été procédé, jeudi à Salé, à l’inauguration du Centre de coopération policière africaine, premier en son genre sur le continent africain, qui sera chargé du pilotage, de la coordination et de l’échange d’informations relatives à la sécurisation des grands événements sportifs.

Ce centre est le fruit d’une étroite coopération entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le commandement de la Gendarmerie Royale et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi que d’une coopération avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) dans le cadre du projet “Stadia” pour la sécurité des événements sportifs.

Cette nouvelle structure rassemble des représentants des services de sécurité nationale et des agents de liaison représentant les services de sécurité des 23 pays qualifiés pour la CAN-2025, en plus des équipes mobiles d’observateurs (Spotters) travaillant en coordination directe avec les autorités marocaines pour accompagner les supporters de leurs sélections nationales dans les stades et les villes hôtes.

Le centre connaît également la participation des représentants de la Confédération africaine de football (CAF), de la Fédération internationale de football association (FIFA), ainsi que des participants d’Espagne et du Portugal, à l’horizon de l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Les principales missions du centre consistent à faciliter l’échange instantané d’informations opérationnelles, appuyer l’évaluation des risques liés aux supporters, coordonner les mesures préventives et les interventions sur le terrain, fournir conseil et assistance aux forces de sécurité marocaines, tout en promouvant une culture sécuritaire commune fondée sur les valeurs sportives et le fair-play.

Cette entité joue également un rôle central en matière de vigilance numérique, en détectant les cybermenaces éventuelles notamment celles liées au terrorisme, à l’extrémisme et au piratage des données, en coordination avec l’unité de lutte contre la cybercriminalité d’Interpol, afin d’assurer une intervention rapide et efficace et garantir la protection des installations sportives et de toutes les infrastructures accueillant les supporters.

La création de ce centre intervient en application des Hautes Instructions Royales prônant le renforcement de la coopération Sud-Sud et la consolidation des mécanismes de l’action sécuritaire commune avec les pays africains frères.

LR/MAP