La compagnie espagnole Binter lance une ligne aérienne entre Tanger et les îles Canaries

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La compagnie aérienne espagnole Binter, basée aux Iles Canaries, a inauguré, mercredi, une liaison aérienne directe entre la ville de Tanger et Las Palmas (Iles Canaries).

Après un vol de près de quatre heures, un avion ATR72 de Binter s’est posé sur l’aéroport de Tanger Ibn Battouta vers 13h00, avec à son bord les premiers passagers à emprunter cette ligne, qui vient renforcer la présence de cette compagnie aérienne au Maroc.

A son arrivée sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire, l’avion de Binter a été accueilli par la traditionnelle “water salute”.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée en l’honneur des passagers et de l’équipage de l’avion.

Cette nouvelle ligne sera assurée chaque mercredi en aller-retour entre Tanger et les îles Canaries, et opérée par un avion ATR72 d’une capacité de 72 passagers.

“Nous célébrons aujourd’hui le lancement d’une nouvelle ligne aérienne entre Tanger et les îles Canaries, qui sera desservie par Binter, leader du transport aérien aux îles Canaries depuis plus de 30 ans”, a souligné le responsable chargé du développement des marchés extérieurs à Binter, Uwe Kohn, dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne de l’information en continu M24, notant que cette ligne a renforcé la présence de la compagnie dans la région nord-africaine, la plus proche des îles Canaries, avec 8 destinations.

M. Kohn a affirmé que cette initiative est devenue réalité grâce à la relation exceptionnelle que Binter entretient avec l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de collaboration entre les deux parties, dans le but de renforcer leur engagement pour la récupération du tourisme et la connectivité avec les îles Canaries.

Il a rappelé que la compagnie aérienne a mis en vente en 2023 plus de 78.000 sièges offerts sur 36 vols hebdomadaires qui couvriront 11 routes avec huit destinations dans la région nord-africaine la plus proche des îles Canaries: Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, Laâyoune et Dakhla, auxquelles s’ajouteront Essaouira et Tanger à partir de ce mois de juillet.

“Nous sommes heureux de l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne de la compagnie espagnole Binter, qui reliera pour la première fois Tanger à Las Palmas, une fois par semaine”, a indiqué, pour sa part, le directeur de l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, Mohamed Bahaj, soulignant que cette ligne contribuera à renforcer la desserte aérienne de l’aéroport de Tanger, qui compte 25 liaisons avec des aéroports européens.

Le responsable a fait savoir que l’aéroport de Tanger a accueilli plus de 800.000 passagers depuis le début de 2023, en progression de 40% par rapport la même période de 2019, notant que les chiffres augurent d’une performance exceptionnelle au cours de cette année.

De nombreux passagers se sont félicités du lancement de cette ligne aérienne directe entre Tanger et Las Palmas, qui permettra aux touristes et aux Marocains établis aux îles Canaries de réduire le temps de trajet et d’assurer plus de confort et de fluidité, et contribuera à la dynamisation du tourisme local.

Binter a souligné, dans un communiqué, qu’elle reprendra cet été les liaisons aériennes directes qu’elle a lancées en 2022 de Gran Canaria vers Fès et Guelmim, et de Madeira vers Marrakech qui, en 2023, feront à nouveau partie de l’horaire d’été de la compagnie aérienne.

En outre, une nouvelle ligne a été ajoutée à la ligne existante entre Lanzarote et Guelmim tous les samedis depuis le 8 avril, en plus de la ligne existante vers Gran Canaria, afin de répondre à la demande de vols directs entre ces deux destinations.

Les liaisons seront assurées par un avion ATR72 d’une capacité de 72 passagers, qui bénéficieront des avantages du produit offert par Binter et qui le distingue des autres compagnies aériennes, comme le confort de ses avions modernes et un service à bord de grande qualité.

La même source a précisé que tous ces vols sont désormais disponibles via les différents canaux de vente de la compagnie: www.bintercanarias.com/fre, l’application Binter, le téléphone (+212) 677 331 249 et les agences de voyage.

LR/MAP