Le Sultanat d’Oman salue le rôle pionnier du Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi, pour la consolidation des fondements de la paix et du développement en Afrique

Le Sultanat d’Oman a salué, mardi, le rôle pionnier du Royaume du Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour la consolidation des fondements de la paix et du développement en Afrique.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la 6ème session de la Commission mixte Maroc-Sultanat d’Oman, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi.

Le Sultanat d’Oman a salué, dans ce cadre, le rôle pionnier joué par le Royaume du Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la consécration de la paix et de la stabilité aux niveaux régional et international, ainsi que les efforts soutenus du Souverain pour la consolidation des fondements de la paix et du développement en Afrique.

Le ministre omanais des Affaires étrangères effectue une visite officielle dans le Royaume à la tête d’une délégation de son pays composée de représentants de plusieurs secteurs concernés par la coopération bilatérale, à l’occasion de la 6ème session de la Commission mixte maroco-omanaise.

