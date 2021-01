La Bourse de Casablanca dans le vert

Partager Facebook

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 12 au 15 janvier 2021 dans le vert, son indice principal le Masi prenant 1,48% à 11.416,19 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé pour sa part de 1,66% à 934,83 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 1,53% à 9.300,51 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +1,14%, +1,20% et +1,09%.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,46% à 10.419,11 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,26% à 9.830,24 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a avancé de 1,91% à 871,35 points.

A l’exception de cinq secteurs qui ont affiché des évolutions négatives, l’ensemble des autres indices de la cote ont bouclé la semaine dans le vert, reflétant la bonne tenue de la Bourse durant cette période.

Affaibli par son unique titre Lydec, le secteur des “Services aux collectivités” a accusé la plus forte baisse (-5,07%), suivi par celui des “Boissons” (-4,08%) et des “Equipements électroniques et électriques” (-3,37%).

A la baisse également, l’indice des “Distributeurs” a abandonné 0,98% et celui des “Sociétés de Portefeuilles-Holdings” a lâché 0,22%.

Du côté des gagnants, le secteur des “Ingénieries et Biens d’équipement industriels” (+4,70%) a réalisé la meilleure performance de la semaine, dopé par l’envolé de Delattre Levivier Maroc (+8,8%).

L’indice des “Banques” a affiché, quant à lui, un gain de 2,64%, porté par BMCI (+4,79%), CIH (+3,52%), BCP (+3,05%), Attijariwafa Bank (+2,87%), Bank Of Africa (+1,28%). CDM a en revanche cédé 1,83%.

Parmi les hausses également figurent les secteurs du “Bâtiment et Matériaux de construction” (+2,42%), de l’”Electricité” (+2,29%), de la “Chimie” (+2,25%) et des “Télécommunications” (+0,28%).

Dans la foulée, le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 397 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 590,88 milliards de dirhams (MMDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par M2M Group (+14,40%), Delattre Levivier Maroc (+8,80%) et Lesieur Cristal (+6,92%).

En revanche, Société des Boissons du Maroc, Lydec, et Colorado ont accusé les plus forts replis avec respectivement -5,15%, -5,07% et -4,94%.

Avec un volume transactionnel de plus de 91,49 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 25,39% des transactions, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 46,5 MDH (12,90%) et Sodep Marsa Maroc avec 32,21 MDH (8,94%).

LR/MAP