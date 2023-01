Israël-Maroc | Examen de la coopération bilatérale dans le domaine de la logistique

Partager Facebook

Une délégation marocaine conduite par l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique a effectué une visite de travail à Tel-Aviv du 24 au 26 janvier.

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum d’entente pour la promotion de l’innovation dans le secteur de la logistique, signé entre l’AMDL et Start-Up Nation Central lors de la conférence « Maroc-Israël, Connect to Innovate ».

Cet événement a été organisé par Start-Up Nation Central du 23 au 26 mai 2022 à Casablanca sous le thème : « Start-Up Nation et le Maroc unissent leurs forces pour le Nouveau Modèle de Développement ».

La coopération prévue dans le cadre de ce MoU concerne principalement l’innovation et l’échange d’expertise et de bonnes pratiques dans le secteur de la logistique. Il prévoit un large éventail d’actions dont l’organisation d’une visite de travail en Israël pour les acteurs de la logistique au Maroc.

Start-Up Nation Central est une organisation à but non lucratif qui renforce l’écosystème d’innovation d’Israël et le relie aux défis mondiaux.

La délégation marocaine comprend des acteurs importants du secteur de la logistique au Maroc dont des représentants institutionnels du Ministère des Transports et de la Logistique, de l’AMDL, de l’Office National des Aéroports (ONDA), de la SNTL Supply Chain et la Royal Air Maroc (RAM), et du secteur privé, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Bolloré Transport et Logistique, Jalal Transit Transport Logistique, TRANSMEL et YMSA.

Cette visite de travail vise à mettre en relation les acteurs marocains et israéliens afin de créer une dynamique d’accélération de l’innovation technologique et d’offrir une véritable plateforme d’échange entre les acteurs marocains et l’écosystème de l’innovation israélien. La rencontre vise à offrir de nouveaux horizons de partenariat entre les différents acteurs économiques du secteur logistique des deux pays et à promouvoir, auprès des opérateurs israéliens, les opportunités d’investissement dans l’écosystème logistique marocain.

Au cours de la visite, les membres de la délégation marocaine ont rencontré des acteurs majeurs de l’écosystème logistique israélien et ont visité plusieurs sites logistiques.

LR/MAP