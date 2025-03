Orange Maroc et Damane Cash s’associent pour renforcer l’inclusion financière au Maroc

Partager Facebook

La filiale du groupe Bank Of Africa, Damane Cash, Orange et Orange Money ont annoncé un partenariat stratégique visant à renforcer l’inclusion financière et à offrir des solutions efficaces et accessibles à tous les Marocains.

“Damane Cash, Orange et Orange Money se sont réunis pour officialiser un partenariat stratégique marquant une nouvelle étape dans leur plan de développement. Cette alliance inédite, axée sur l’innovation et la proximité client, vise à renforcer l’inclusion financière et à offrir des solutions efficaces et accessibles à tous les Marocains”, précisent Damane Cash et Orange dans un communiqué conjoint.

En unissant leurs forces, Orange Maroc et Damane Cash placent le client au cœur de leurs priorités, souligne la même source, notant que cette collaboration ambitieuse, qui combine leurs réseaux de distribution étendus et leurs expertises complémentaires, permet d’enrichir l’expérience client et de lui offrir des solutions de proximité adaptées à ses besoins.

“Ce partenariat est le fruit d’une vision partagée, d’un travail d’équipe exceptionnel et d’une volonté commune de faire progresser le Maroc vers un avenir financier plus inclusif et plus accessible”, a indiqué Khalid Nasr, directeur général exécutif de Bank Of Africa et président du Conseil de Surveillance de Damane Cash, cité par le communiqué.

De son côté, Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc, a déclaré : “Nous croyons profondément que l’inclusion financière est un levier essentiel pour le développement économique et social du Maroc. Ce partenariat stratégique avec Damane Cash s’inscrit dans notre engagement continu à démocratiser l’accès aux services financiers à tous les marocains”.

Cette collaboration stratégique a donné lieu à trois nouveautés :

– Damane Cash met à la disposition du réseau Orange son offre de paiement de factures :

Les boutiques Orange enrichissent leur offre de service, et proposent désormais le règlement des factures variées. En effet, Orange permet à ses client le paiement à plus de 80 facturiers (eau, électricité, taxes…) regroupant ainsi les services essentiels aux clients au niveau de ses points de vente.

– Damane Cash ouvre son réseau aux clients Orange Money :

Damane Cash et Orange Money franchissent une étape inédite. Désormais, les clients Orange Money peuvent effectuer leurs retraits et dépôts d’argent dans les 4.000 points de service Damane Cash, un réseau étendu couvrant l’ensemble du territoire marocain, y compris les zones les plus excentrées.

Cette initiative, qui met l’accessibilité client au cœur de sa démarche, confirme l’engagement des deux partenaires en faveur de l’inclusion financière et du paiement mobile.

– La souscription aux forfaits mobiles Orange est disponible chez Damane Cash :

Dans une démarche continue de diversifier son offre de services, Damane Cash propose désormais les forfaits mobiles Orange dans ses agences. Cette initiative qui renforce la capillarité du réseau de vente d’Orange Maroc, offre aux clients une plus grande accessibilité aux services de télécommunications.

“Nous sommes très heureux de sceller ce partenariat avec Damane Cash”, a déclaré Noël Chateau, Chief Consumer Officer Orange Maroc, ajoutant que “cette collaboration va nous permettre de mettre à disposition des clients d’Orange et de Damane Cash une palette enrichie de services leur facilitant leur quotidien dans un nombre important d’agences combinant les réseaux des deux marques”.

À travers cette alliance, Damane Cash et Orange Maroc poursuivront leur mission d’étendre l’accès à des produits diversifiés et des services financiers numériques innovants, simplifiant le quotidien des citoyens marocains dans l’ensemble des régions du Royaume.

“Nous sommes engagés dans le développement d’un écosystème financier digital inclusif et performant, et à soutenir nos agents et partenaires pour y parvenir”, a affirmé Maha Kohen, présidente du directoire de Damane Cash, notant que “ce partenariat est bien plus qu’une simple collaboration ; ensemble, nous renforçons notre dynamique et nos capacités en faveur de nos clients”.

LR/MAP