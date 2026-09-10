Législatives | 1.850 listes de candidatures présentées à l’échelle nationale (Ministre de l’Intérieur)

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Le nombre des listes de candidatures présentées à l’échelle nationale pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales, locales et régionales s’élève à 1.850, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Selon les données provisoires relatives aux candidatures déposées pour l’élection des membres de la Chambre des représentants du 23 septembre 2026, recueillies au terme de la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature, le nombre des listes de candidatures présentées à l’échelle nationale au titre de l’ensemble des circonscriptions électorales, locales et régionales est de 1.850, pour un total de 7.288 candidatures, avec une moyenne nationale de plus de 18 candidatures par siège, précise la même source.

Concernant les circonscriptions électorales locales, le nombre des listes de candidatures présentées s’élève à 1.615 comptant 5.505 candidates et candidats, avec une moyenne de plus de 18 candidatures par siège, contre 1.472 au titre des élections législatives de 2021 comprenant 5.046 candidates et candidats.

S’agissant des listes des circonscriptions électorales régionales créées au niveau des 12 régions du Royaume et qui sont dédiées exclusivement aux femmes, les listes de candidature présentées, au titre de ces circonscriptions, s’élèvent à 235 listes, comprenant 1.783 candidates, soit 20 candidatures par siège, contre 1.769 candidates et candidats en 2021.

Pour ce qui est des candidatures féminines enregistrées, elles ont atteint 2.658, soit 36,47% du nombre total des candidatures, dont 1.783 candidates dans les circonscriptions électorales régionales et 875 dans les circonscriptions électorales locales. Un total de 121 listes de candidatures présentées dans les circonscriptions électorales locales sont présidées par des candidates têtes de listes.

Par ailleurs, les candidats aux élections législatives parmi les membres du Parlement actuellement en exercice, et qui ont présenté leur candidature à cette échéance électorale, sont au nombre de 227, dont 204 députés, 20 députées et 3 conseillers.

Deux listes de candidatures sans appartenance politique ont été présentées dans deux circonscriptions électorales locales.

Ainsi, les listes de candidatures déposées avec accréditation des formations politiques au titre des circonscriptions électorales locales et régionales se présentent comme suit :

-Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), l’Istiqlal (PI), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et le Parti de la Justice et du Développement (PJD) ont déposé 92 listes avec un total de 305 candidats et candidates chacun dans le cadre des circonscriptions locales, et 12 listes chacun (90 candidates chacun) dans le cadre des circonscriptions régionales.

-Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a déposé 92 listes avec un total de 305 candidats et candidates dans le cadre des circonscriptions locales, et 11 listes (80 candidates) dans le cadre des circonscriptions régionales.

-L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) a présenté 90 listes, avec quelque 301 candidats et candidates au titre des circonscriptions locales et 11 listes avec un total de 87 candidates au niveau régional.

-Le Mouvement Populaire (MP): 86 listes électorales locales (290 candidats et candidates), 12 listes électorales régionales (90 candidates).

-Alliance de la Gauche: 85 listes électorales locales (284 candidats et candidates), 11 listes électorales régionales (85 candidates).

-L’Union Constitutionnelle (UC): 74 listes électorales locales (256 candidats et candidates), 12 listes électorales régionales (90 candidates).

-Le Front des Forces Démocratiques (FFD): 68 listes électorales locales (238 candidats et candidates), 8 listes électorales régionales (67 candidates).

-Le Mouvement Démocratique et Social (MDS): 68 listes électorales locales (234 candidats et candidates), 10 listes électorales régionales (80 candidates).

-Parti des Néo-démocrates: 58 listes électorales locales (205 candidats et candidates), 6 listes électorales régionales (50 candidates).

-Le Parti de la Choura et de l’Istiqlal: 56 listes électorales locales (180 candidats et candidates), 9 listes électorales régionales (61 candidates).

-L’Union Marocaine pour la Démocratie (UMD): 55 listes électorales locales (197 candidats et candidates), 10 listes électorales régionales (75 candidates).

-Le Parti Démocrate National (PDN): 53 listes électorales locales (183 candidats et candidates), 8 listes électorales régionales (61 candidates).

-Le Parti Marocain Libéral (PML): 51 listes électorales locales (179 candidats et candidates), 9 listes électorales régionales (68 candidates).

-Le Parti des Verts Marocain: 50 listes électorales locales (173 candidats et candidates), 6 listes électorales régionales (49 candidates).

-Le Parti de la Liberté et de la Justice Sociale (PLJS): 46 listes électorales locales (156 candidats et candidates), 10 listes électorales régionales (76 candidates).

-Le Parti du Centre Social (PCS): 46 listes électorales locales (149 candidats et candidates), 8 listes électorales régionales (61 candidates).

-Le Parti de l’Équité (PE): 40 listes électorales locales (147 candidats et candidates), 8 listes électorales régionales (58 candidates).

-Le Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD): 37 listes électorales locales (133 candidats et candidates), 4 listes électorales régionales (35 candidates).

-Le Parti Al Amal: 37 listes électorales locales (131 candidats et candidates), 5 listes électorales régionales (37 candidates).

-Le Parti Annahda: 32 listes électorales locales (118 candidats et candidates), 3 listes électorales régionales (22 candidates).

-Le Parti de l’Action (PA): 32 listes électorales locales (115 candidats et candidates), 9 listes électorales régionales (73 candidates).

-Le Parti de l’Environnement et du Développement Durable (PEDD): 31 listes électorales locales (113 candidats et candidates), 9 listes électorales régionales (70 candidates).

-Le Parti de la Réforme et du Développement (PRD): 29 listes électorales locales (102 candidats et candidates), 4 listes électorales régionales (25 candidates).

-Le Parti de la Société Démocratique (PSD): 29 listes électorales locales (91 candidats et candidates), 4 listes électorales régionales (23 candidates).

-Candidats sans appartenance politique: 02 listes électorales locales (05 candidats et candidates), aucune liste électorale régionale.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a noté que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives a pris fin le mercredi 9 septembre.

Cette opération, qui s’est déroulée dans des conditions normales, s’est distinguée par un nombre important de citoyens et de citoyennes s’étant portés candidats, en comparaison avec les scrutins similaires précédents. En outre, 28 formations politiques y ont pris part, y compris une coalition de partis politiques constituée à l’occasion de ces élections.

En conclusion, le ministre de l’Intérieur rappelle que la campagne électorale au titre de ces élections législatives a débuté aux premières heures du jeudi 10 septembre 2026 et prendra fin mardi 22 septembre à minuit.

LR/MAP