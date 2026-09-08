Le Maroc renforce son engagement pour la sécurité nucléaire et les applications pacifiques de l’atome

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc a réaffirmé, mardi à Vienne, son engagement à contribuer au renforcement du régime international de sécurité nucléaire et à soutenir le rôle central de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans la promotion des utilisations sûres, sécurisées et pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.

Intervenant lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, qui se tient du 7 au 11 septembre dans la capitale autrichienne, l’ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a souligné l’importance du rôle de l’Agence face à l’évolution des défis et des risques en matière de sécurité nucléaire.

S’exprimant au titre du point 5 de l’ordre du jour consacré à la sécurité nucléaire, l’ambassadeur a salué la poursuite de la mise en œuvre du Plan de sécurité nucléaire de l’AIEA, mettant en exergue le rôle central de l’Agence dans le renforcement de la sécurité nucléaire mondiale et dans la protection contre le détournement ou l’usage abusif des matières nucléaires et autres matières radioactives.

L’engagement des États membres dans l’élaboration du futur Plan de sécurité nucléaire doit refléter « notre engagement collectif à préserver et à renforcer le régime international de sécurité nucléaire », a assuré M. Farhane.

Il a également mis en avant la contribution du Royaume aux efforts de l’AIEA dans ce domaine, rappelant notamment l’organisation au Maroc, en octobre 2025, d’un atelier national consacré aux mesures de sécurité nucléaire pour les grands événements publics, ainsi que la tenue, en février 2026, d’un atelier régional sur l’élaboration de réglementations relatives à la sécurité informatique.

Le Maroc a aussi organisé, en coordination avec l’AIEA, un atelier consacré au développement des ressources humaines et des dispositifs de formation dans le domaine de la sécurité nucléaire.

Rabat a, par ailleurs, accueilli en février 2026 la deuxième réunion plénière du Forum mondial pour la prévention du terrorisme radiologique et nucléaire (Global FTPRNT), a rappelé M. Farhane.

L’ambassadeur a souligné dans ce contexte les actions menées par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) pour promouvoir une culture de sécurité nucléaire auprès des organismes nationaux et des exploitants de sources radioactives, notamment à travers des ateliers et des formations consacrés à l’évaluation des menaces.

Au niveau multilatéral, M. Farhane a exprimé le “plein engagement” du Royaume à œuvrer avec ses partenaires régionaux et internationaux au renforcement du régime international de sécurité nucléaire et à la réalisation des objectifs de l’AIEA, dans le cadre d’“actions multilatérales visant à préserver l’équilibre entre les utilisations sûres, sécurisées et pacifiques de la science et de la technologie nucléaires, dans le strict respect des engagements en matière de non-prolifération et de désarmement nucléaire”.

Au titre du point 6 consacré au renforcement des activités de l’AIEA dans les domaines de la science, de la technologie et des applications nucléaires, le Maroc a salué les progrès accomplis par l’Agence dans des secteurs tels que la gestion des déchets radioactifs, les réacteurs de recherche, la santé, l’agriculture, l’alimentation et l’hydrologie isotopique.

M. Farhane a notamment mis en avant la participation d’une équipe marocaine au projet de recherche coordonnée de l’AIEA consacré au développement et à l’application des techniques isotopiques pour une gestion efficace des ressources en eau, achevé en 2025.

Le diplomate s’est également félicité des initiatives phares de l’AIEA, notamment « NUTEC Plastics », « ZODIAC », « ReNuAL 2 », « Rays of Hope » et « Atoms4Food », qui contribuent à des avancées concrètes dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’environnement.

Cinq ans après le lancement de l’initiative ZODIAC, le Maroc souhaite “réitérer sa proposition d’organiser une réunion d’évaluation, ouverte à l’ensemble des États membres, afin de dresser un bilan collectif, d’échanger les expériences et d’identifier les moyens de renforcer davantage l’efficacité et l’impact à long terme des initiatives phares de l’agence”, a relevé M. Farhane.

Le Royaume a, dans ce contexte, réaffirmé son soutien au programme de coopération technique de l’AIEA et appelé à lui assurer « un soutien financier supplémentaire » afin de poursuivre le renforcement des capacités des experts nationaux dans les domaines de la science, de la technologie et des applications nucléaires.

M. Farhane a également souligné la contribution du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), désigné Centre collaborateur de l’AIEA et Centre régional de l’AFRA, au renforcement des capacités dans plusieurs pays africains et d’autres régions.

Au cours de la dernière année, le CNESTEN a notamment organisé sept manifestations régionales, effectué des missions d’experts au profit d’institutions africaines, accueilli des boursiers de l’AIEA et contribué à des programmes internationaux de formation en partenariat avec des universités nationales et l’Agence.

Le diplomate marocain a réitéré « l’engagement ferme » du Royaume à poursuivre le partage de son expérience et de son expertise avec les pays africains, dans un cadre bilatéral ou en coopération avec l’AIEA, afin de promouvoir la recherche scientifique et les applications pacifiques de la science et de la technologie nucléaires.

LR/MAP