Le président du Groupe de la BID décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur

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Le président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, a été décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner.

Cette Haute distinction Royale a été remise au Dr. Al Jasser par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, lors d’une cérémonie tenue mercredi au siège du ministère de l’Économie et des Finances à Rabat, en reconnaissance de son soutien constant, depuis son élection à la tête du Groupe, aux projets et programmes de développement aux différentes régions du Royaume, et plus particulièrement dans les provinces du Sud.

Intervenant à cette occasion, Mme Fettah a souligné que cette haute décoration intervient dans une étape importante du processus de coopération exemplaire qui rassemble le Royaume du Maroc et le Groupe de la BID, et reflète la reconnaissance du rôle assuré par le Groupe pour accompagner les priorités de développement du Royaume.

La ministre a également indiqué que cette étape se caractérise par les perspectives prometteuses offertes par le document de partenariat stratégique pour la période 2026-2029, signé entre les deux parties le 22 juillet 2026, doté d’une enveloppe financière totale estimée à 2,5 milliards de dollars américains, ce qui est de nature à donner un nouvel élan à la coopération et au partenariat entre le Royaume et la BID.

De son côté, le Dr. Al Jasser a exprimé sa grande fierté de cette Haute attention Royale de SM le Roi Mohammed VI, soulignant qu’elle témoigne de l’intérêt particulier que Sa Majesté accorde au renforcement de la coopération dans le domaine du développement entre les pays islamiques frères.

Le président du Groupe de la BID a également mis en exergue les importants acquis de développement économique réalisés par le Royaume du Maroc qui reflètent sa position de puissance économique émergente et de partenaire fiable parmi les différents partenaires de développement.

Il a confirmé à cet égard la disposition des différentes institutions du Groupe à renforcer la coopération avec le Maroc, dans le cadre des orientations du document de partenariat stratégique pour la période 2026-2029, de manière à contribuer au dynamisme de développement dont témoigne le Royaume et à promouvoir le rayonnement du modèle de développement marocain en tant qu’expérience inspirante.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh, ainsi que de nombreux hauts responsables du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et de responsables du bureau régional de la BID à Rabat.

Il est à rappeler que le Conseil des Gouverneurs de la BID, lors de sa réunion tenue à Bakou (Azerbaïdjan) en juin dernier, a renouvelé à l’unanimité son soutien à la nomination par le Royaume d’Arabie Saoudite du Dr Mohammed Sulaiman Al-Jasser à la tête du Groupe de la Banque pour un second mandat pour la période 2026-2031, ce qui reflète la confiance dont jouit le Dr Al-Jasser dans son pays et dans les États membres du groupe, et qui a cumulé un parcours professionnel distingué au cours duquel il a occupé un nombre de postes et de responsabilités de haut rang.

La Banque Islamique de Développement a été créée en 1975 en tant qu’institution financière multilatérale visant à soutenir le développement économique et social de ses pays membres. Le Groupe de la Banque comprend, outre la BID, la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé, la Société Islamique pour l’Assurance des Investissements et du Crédit à l’Exportation et l’Institut Islamique de Recherche et de Formation.

LR/MAP