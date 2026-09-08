Santé publique | 15 nouveaux centres de soins primaires inaugurés au Royaume

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L’offre de soins nationale s’est renforcée avec la mise en service, mardi, de 15 établissements de soins de santé primaires dans six régions du Royaume, à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation et d’équipement de ces structures, a annoncé le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

La mise en service de ces infrastructures sanitaires, au niveau des régions de Casablanca-Settat, Guelmim-Oued Noun, Béni Mellal-Khénifra, l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Marrakech-Safi, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant la réforme et la mise à niveau du système national de santé, ainsi que le renforcement de l’offre de soins et son rapprochement des citoyennes et des citoyens, indique le ministère dans un communiqué.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de mise à niveau de 1.600 établissements de soins de santé primaires, dont 500 au titre de l’année 2026, en accompagnement du chantier de généralisation de la protection sociale et en vue de renforcer la qualité des services de santé de base.

Ainsi, l’offre de soins de la région de Béni Mellal-Khénifra s’est étoffée par la mise en service de 4 établissements de soins de santé primaires, répartis entre les provinces d’Azilal et de Khénifra, fait savoir la même source, notant qu’il s’agit de trois dispensaires dans la province d’Azilal : « Guimmi », « Bouhrazen » et « Ait Ouirar », tandis que, dans la province de Khénifra, le dispensaire « Sidi Bouaabad » a également été mis en service.

L’offre de soins de la région de Marrakech-Safi s’est également renforcée par le lancement des services de 5 établissements de soins de santé primaires dans la province de Chichaoua, avec le lancement du centre de santé urbain de deuxième niveau « Imintanoute », du centre de santé rural de deuxième niveau « Douirane », du centre de santé rural de premier niveau « Mzouda », ainsi que des dispensaires ruraux « Bouzouga » et « Laadilate ».

Concernant la région de l’Oriental, l’offre de soins s’est également consolidée par la mise en service de 3 établissements de soins de santé primaires, répartis entre les provinces de Jerada et de Berkane. Il s’agit du centre de santé rural de premier niveau « Ouled Saleh » et du dispensaire rural « Souihla », dans la province de Jerada, ainsi que du centre de santé urbain de premier niveau « Al Qods », mis en service dans la province de Berkane, ajoute le ministère.

Dans la région de Casablanca-Settat, le centre de santé urbain de premier niveau « Dar Bouazza » a été mis en service dans la province de Nouaceur, alors que l’offre de soins de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma s’est enrichie par la mise en service du centre de santé rural de deuxième niveau « Bni Gmil Maksouline », dans la province d’Al Hoceïma.

En ce qui concerne, la région de Guelmim-Oued Noun, l’offre de soins s’est aussi renforcée par la mise en service, dans la province de Guelmim, d’un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, destiné au dépistage et au diagnostic précoces de la tuberculose, ainsi qu’à la prise en charge et au suivi thérapeutique des patients atteints de tuberculose et de maladies respiratoires dans la province, à travers le renforcement des capacités de diagnostic et de suivi et l’amélioration de la continuité des soins.

Ces centres de santé, qui s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle génération d’établissements de soins de santé primaires, visent à renforcer l’offre de soins au niveau régional et à rapprocher les services de santé de la population ciblée, estimée à plus de 375.677 habitants, souligne le ministère, notant que ces structures visent également à répondre à la demande croissante en matière de soins de santé, à améliorer l’accès à ces services et à en renforcer la qualité, ainsi qu’à améliorer les conditions d’accueil et d’orientation des patients.

Le ministère de la Santé a veillé à doter ces établissements sanitaires d’équipements biomédicaux de haute qualité et à mobiliser des ressources humaines qualifiées, soit 50 professionnels de santé, chargés d’assurer la prestation de soins médicaux et infirmiers, assure le communiqué.

Les populations bénéficiaires pourront ainsi accéder à un panier diversifié de prestations, comprenant notamment les consultations médicales générales et les soins infirmiers, le suivi des maladies chroniques, en particulier le diabète, l’hypertension artérielle et les affections respiratoires, ainsi que le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, la santé scolaire, la sensibilisation et l’éducation pour la santé, la veille épidémiologique et la santé mobile.

LR/MAP