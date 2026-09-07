Riyad | Le Groupe AKDITAL inaugure son premier hôpital en Arabie Saoudite

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Le ministère de la Santé d’Arabie Saoudite a délivré au Groupe AKDITAL l’autorisation d’ouvrir officiellement “AKDITAL Hospitals Al Olaya”, son premier établissement hospitalier dans le Royaume saoudien.

Situé au cœur de Riyad, l’hôpital est désormais pleinement opérationnel et accueille ses premiers patients, indique AKIDATAL HOSPITALS dans un communiqué, soulignant que cette ouverture constitue une étape importante dans le parcours du Groupe.

Après avoir développé au Maroc un réseau de 45 établissements dans 25 villes, le Groupe engage, depuis Riyad, le déploiement de son activité hospitalière au-delà de son pays d’origine, relève la même source.

Cette ouverture intervient dans un moment de transformation du paysage sanitaire saoudien, alors que le Royaume poursuit, dans le cadre de sa Vision 2030, le développement de ses capacités hospitalières et l’ouverture du secteur à de nouveaux investissements et opérateurs de santé, souligne le communiqué.

À Riyad, un premier établissement de 140 lits

Implanté dans le quartier d’Al Olaya et développé sur plus de 17.600 m², l’établissement dispose de 140 lits et rassemble plus de 50 unités de soins spécialisées.

Sa configuration répond à un choix d’organisation : réunir, au sein d’un même établissement, les différentes composantes du parcours hospitalier afin d’assurer une continuité entre le diagnostic, l’intervention et le suivi du patient.

L’hôpital comprend ainsi un pôle complet d’imagerie médicale et de diagnostic, 11 blocs opératoires et salles de procédures, plus de 30 lits de soins critiques et un service d’urgences de 18 lits.

Plusieurs disciplines y sont réunies, parmi lesquelles la cardiologie, l’oncologie et l’hématolo-gie, la gastro-entérologie, l’ophtalmologie, la dialyse et la diabétologie. La santé de la femme bénéficie d’un parcours dédié associant maternité, salles d’accouchement, fertilité et féconda-tion in vitro.

Cette organisation s’appuie sur des équipes médicales, infirmières et paramédicales spécialisées, avec une attention portée à la coordination des prises en charge et à la formation continue.

Riyad, première étape du développement saoudien d’AKDITA

L’ouverture d’Al Olaya donne une traduction concrète au projet de développement engagé par AKDITAL en Arabie Saoudite.

À l’horizon 2030, le Groupe prévoit d’y mobiliser 5,3 milliards de riyals saoudiens, soit environ 1,4 milliard de dollars, pour accompagner le déploiement de son activité hospitalière dans le Royaume d’Arabie Saoudite.

Pour AKDITAL, l’enjeu est double : inscrire durablement son activité dans le système de santé saoudien et transposer l’expérience acquise au Maroc dans un nouvel environnement médical et réglementaire, en l’adaptant aux besoins du Royaume.

Riyad devient ainsi le premier ancrage international d’AKDITAL et ouvre une nouvelle séquence dans le développement d’un groupe hospitalier né au Maroc, désormais engagé dans une trajectoire régionale, conclut le communiqué.

LR/MAP