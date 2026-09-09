Maroc-UE | Clôture à Rabat du programme d’appui au secteur de la santé “PASS III”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Programme d’appui au secteur de la santé (PASS III), mis en place en 2020 dans le cadre du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne (UE), a été clôturé mercredi à Rabat.

La cérémonie de clôture, présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, et l’ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, Dimiter Tzantchev, a été l’occasion de présenter le bilan du programme et de mettre en lumière ses contributions aux chantiers structurants engagés par le Royaume en matière de qualité et de sécurité des soins, de gouvernance territoriale et de préparation aux crises sanitaires.

Cette rencontre a également permis de réaffirmer la volonté commune du Maroc et de l’Union européenne de poursuivre la mise en œuvre d’un partenariat stratégique tourné vers l’avenir, fondé sur la complémentarité et porté par l’ambition commune visant à renforcer un système de santé plus résilient, au service de l’ensemble des citoyens.

À cette occasion, M. Tehraoui a salué la qualité du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne dans le domaine de la santé, à travers notamment l’accompagnement constant apporté par ce programme aux chantiers structurels engagés par le Royaume, notant que les acquis réalisés contribuent à soutenir l’ambition du Royaume de construire un système de santé plus équitable, plus performant, plus résilient et davantage axé sur la proximité avec les citoyennes et les citoyens.

Signé en 2020 dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ce programme a permis d’accompagner le Maroc dans le renforcement de ses capacités en matière de veille sanitaire, de préparation et de réponse aux crises sanitaires, a souligné le ministre, relevant sa contribution à l’amélioration des démarches de qualité et d’accréditation hospitalière, au développement des soins de santé primaires ainsi qu’à la préparation à la mise en place de la nouvelle gouvernance territoriale du système de santé.

« La clôture du programme d’appui au secteur de la santé ne constitue pas seulement l’aboutissement du parcours d’un programme, mais doit également marquer le début d’une nouvelle étape de notre coopération avec l’Union européenne », a soutenu le ministre, mettant l’accent sur l’importance du partenariat développé au fil des années, « depuis les premiers programmes d’appui à la couverture médicale de base jusqu’à l’accompagnement du chantier de la protection sociale et de la réforme actuelle de notre système de santé ».

Dans ce contexte, M. Tehraoui a souligné l’importance de poursuivre le renforcement de ce partenariat, à travers l’accompagnement des priorités nationales, notamment la modernisation de l’offre de soins, la digitalisation du système de santé, le renforcement de la souveraineté pharmaceutique et la consolidation de la sécurité sanitaire.

A cet égard, il a fait observer que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a engagé une transformation profonde de son système de santé, avec une ambition claire : construire un système plus équitable, plus performant et plus résilient.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, a salué la coopération de longue date, solide et profondément tournée vers l’avenir entre le Maroc et l’UE dans le domaine de la santé, estimant qu' »investir dans la santé, c’est investir dans la dignité humaine, dans la cohésion sociale, dans la réduction des inégalités et dans la stabilité de nos sociétés ».

Il a, en outre, relevé que la transformation du système de santé suppose des réformes de gouvernance, des outils fiables, des compétences renforcées et une vision de long terme, précisant que le PASS III a contribué au renforcement de ces piliers fondamentaux.

Bien plus qu’un simple appui technique ou financier, le Programme d’Appui au Secteur de la Santé – phase III illustre une ambition partagée d’accompagner les réformes du système de santé marocain selon une approche structurante, durable et centrée sur les besoins de la population, a-t-il fait observer.

La santé apparaît clairement comme un secteur d’avenir pour ce partenariat, en ce sens qu’elle touche directement au capital humain, qui constitue la première richesse de toute société, tout en étant à l’intersection de nombreux défis contemporains, tels que l’innovation, la souveraineté, l’emploi qualifié, l’égalité territoriale, la recherche scientifique, la prévention, la numérisation et la préparation aux crises, a estimé M. Tzantchev.

Dans ce contexte, il a plaidé pour la pérennité du Partenariat unissant le Maroc et l’UE dans le domaine de la santé et de la protection sociale, fondé sur le partage d’expertise, l’innovation, la recherche et le développement des capacités, au service des réformes majeures engagées par le Royaume dans ce secteur.

L’accompagnement du programme PASS III s’est notamment traduit par le renforcement des démarches de qualité et d’accréditation hospitalière, la préparation de la nouvelle gouvernance territoriale du système de santé et le renforcement des soins de santé primaires.

Le programme a également contribué à la consolidation des dispositifs nationaux de préparation et de riposte aux crises sanitaires ainsi qu’au renforcement du plateau technique du Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat.

LR/MAP