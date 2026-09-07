Maroc | Plus de 51.800 nouvelles entreprises créées en six mois (OMPIC)

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Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 51.805 unités au terme des six premiers mois de 2026, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

“Les personnes morales représentent une part importante de ces créations, avec 75% du total, contre 25% pour les personnes physiques. Au total, 39.001 personnes morales et 12.804 personnes physiques ont été immatriculées durant cette période”, précise l’OMPIC dans un communiqué.

S’agissant des formes juridiques, la Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARL AU) demeure la structure la plus adoptée par les créateurs d’entreprises personnes morales, avec une part de 65,2% des immatriculations, suivie par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui représente 33,7%.

Sur le plan territorial, la région de Casablanca-Settat se classe en tête en concentrant 39,3% des créations d’entreprises personnes morales, suivie par les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14,5%), Marrakech-Safi (12,5%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,6%). Ces quatre régions regroupent 76,9% des créations d’entreprises personnes morales au niveau national.

Concernant les secteurs d’activités, les entreprises personnes morales nouvellement créées exercent principalement dans le commerce (27,2%), suivi du BTP (bâtiment et travaux publics) et des activités immobilières (25,4%), des services divers (20%), du transport (7,5%) et de l’industrie (6,3%).

Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en première position avec 20,8% des immatriculations, suivie de Casablanca-Settat (13,3%) et de l’Oriental (10,8%).

Par ailleurs, 68.416 noms commerciaux (certificats négatifs) ont été délivrés par l’OMPIC durant la période allant de janvier à juin 2026.

LR/MAP