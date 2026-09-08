L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Chef d’Etat-Major des Forces Armées du Liberia

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En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud a reçu, mardi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Général de Division Davidson Fayiah Forleh, Chef d’Etat-Major des Forces Armées du Liberia, en visite dans le Royaume du 4 au 13 septembre.

Au cours de cet entretien, qui s’est tenu en présence de l’ambassadeur de la République du Liberia accrédité à Rabat, les deux responsables ont discuté des modalités d’initiation d’une coopération militaire dans le domaine de la formation, des entraînements et des échanges de visite, et ce conformément à l’Accord de coopération militaire signé entre les deux pays le 21 octobre 2025, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

LR/MAP