Les principales avancées de la feuille de route “Maroc IA 2030” exposés à Rabat

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Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration a présenté, mardi à Rabat, les principales avancées de la feuille de route « Maroc IA 2030 », ainsi qu’un ensemble de dispositifs et de solutions concrètes traduisant l’entrée de la stratégie nationale en matière d’intelligence artificielle dans une nouvelle phase de mise en œuvre.

Cette dynamique s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à promouvoir l’investissement dans l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables, en tant que leviers de développement et de transition vers des modèles économiques durables.

S’exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a indiqué que les Assises nationales de l’intelligence artificielle ont marqué une étape fondatrice dans l’ambition du Royaume de construire une intelligence artificielle souveraine, responsable et inclusive, ajoutant qu’aujourd’hui, la feuille de route « AI Made in Morocco », marque l’entrée dans une nouvelle phase: celle de la concrétisation.

Le Maroc a fait le choix d’être pleinement acteur de la révolution de l’intelligence artificielle, en développant ses propres capacités et en construisant sa propre trajectoire, a affirmé la ministre, notant que cette ambition s’inscrit dans une vision plus large de notre transformation nationale.

L’enjeu est aujourd’hui de mettre pleinement à profit les technologies nouvelles pour renforcer nos capacités, consolider notre souveraineté numérique et créer davantage de valeur pour notre économie et nos citoyens, a-t-elle poursuivi.

À l’horizon 2030, « Maroc IA 2030 » se fixe trois objectifs majeurs: générer 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée au PIB, créer 50.000 emplois directs et indirects et assurer la formation et la certification de 200.000 talents, avec une initiation à l’intelligence artificielle dès l’enfance.

Cette feuille de route repose sur trois grands socles, à savoir, les fondements de la souveraineté et de la confiance, les moteurs d’innovation et de compétitivité, et l’impact, l’adoption et le rayonnement, outre dix programmes structurants.

La mise en œuvre de cette ambition s’appuie notamment sur le réseau national des Instituts JAZARI, bras opérationnel de la recherche et de l’innovation en IA, avec quatre composantes, à savoir « JAZARI ROOT », « JAZARI Smart City », « JAZARI EduTech » et « JAZARI Industrie X.0 ».

Parallèlement aux infrastructures et aux institutions, une Marketplace souveraine de l’intelligence artificielle a également été présentée, conçue comme un espace unique permettant d’accéder à des solutions d’IA utiles, simples, sécurisées et de confiance, dans un environnement où les données sont protégées et l’infrastructure maîtrisée au Maroc.

Parmi les premières solutions figure Idarati AI, un assistant IA agentique destiné à informer, orienter et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives.

La présentation a également porté sur un Proof of Concept (POC) de la méta-application et du e-wallet national, autre composante de la transformation numérique des services destinés aux citoyens, qui s’inscrit dans la perspective d’une administration davantage intégrée et interopérable, capable de simplifier les interactions avec les usagers et de faire évoluer progressivement les services publics vers une logique centrée sur les parcours et les besoins du citoyen.

De même, un Livre Rose intitulé « À la conquête d’une souveraineté numérique – 70 ans après, 1956-2026 » a été présenté, qui retrace le passage du Maroc d’une logique d’usage à une logique de maîtrise, fondée sur ses propres actifs, institutions et écosystèmes.

A cet égard, la feuille de route « AI Made in Morocco » traduit une orientation stratégique claire : construire une intelligence artificielle marocaine, capable dans ses capacités, responsable dans ses usages et inclusive dans ses bénéfice, avec une ambition affichée de faire de l’IA une force de transformation collective, capable d’ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse, d’accompagner les entreprises, d’accélérer la modernisation de l’administration et de contribuer au développement de l’ensemble des territoires.

À travers « Maroc IA 2030 », le Royaume entend dépasser une logique de simple adoption technologique pour construire une capacité nationale de production, de maîtrise et de diffusion de l’intelligence artificielle.

LR/MAP