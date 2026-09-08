Rabat | Lancement de la semaine de promotion économique au Maroc de la Guinée-Bissau

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La semaine de promotion économique au profit de la République de Guinée-Bissau au Maroc a été lancée, lundi à Rabat, en vue de promouvoir le potentiel économique de ce pays au Royaume dans divers secteurs d’activité et de favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et bissau-guinéens.

Le lancement de cette semaine économique au Maroc a eu lieu lors d’une réunion présidée par l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, avec une délégation de haut niveau de la République de Guinée-Bissau, indique un communiqué de l’AMCI.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur le renforcement du partenariat économique entre le Maroc et la République de Guinée-Bissau, pour être en phase avec la vision prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour une Afrique émergente durable.

La délégation bissau-guinéenne, conduite par Mme Patrícia Cadi Fati, Directrice Générale de la Coopération Internationale au ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Communautés, comprend de hauts responsables représentant différents ministères, ainsi que les représentants de la Chambre du Commerce, d’Industrie et des Services de la Guinée-Bissau.

Par ailleurs, la présence de cette délégation de haut niveau témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et de contribuer à attirer plus d’investissements tout en développant les échanges commerciaux, selon la même source.

Au programme de cette semaine de promotion économique de la République de la Guinée-Bissau au Maroc figurent des rencontres à Rabat, Casablanca et Dakhla avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, à savoir la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et des fédérations sectorielles, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City (CFC) et son écosystème d’entreprises, et le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Dakhla.

Ces rencontres permettront de présenter le potentiel économique de la République de Guinée-Bissau et les principaux secteurs d’investissement, notamment dans les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, le tourisme et les services financiers.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions que le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger met en œuvre pour accompagner la diplomatie économique du Royaume du Maroc à l’échelle internationale, à travers l’AMCI et ses partenaires tels que la CGEM, le GPBM, CFC, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire ainsi que l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), conclut le communiqué.

LR/MAP