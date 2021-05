ICESCO | 2è édition du Prix “Bayan” pour l’expression orale en langue arabe

Partager Facebook

L’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé l’ouverture des candidatures au Prix “Bayan” pour l’expression orale créative en langue arabe, dans sa deuxième édition (2021).

Ce prix, qui s’inscrit dans le cadre des initiatives du Centre de l’ICESCO de la langue arabe pour les non arabophones, vise à encourager le créativité et la production en langue arabe chez les étudiants non arabophones et à mettre en avant l’universalité de cette langue, indique l’Organisation sur son site électronique.

La compétition tend aussi à réaliser la complémentarité entre les dimensions éducationnelle et culturelle et à promouvoir le développement personnel des compétences linguistiques, à travers l’écriture créative et l’expression orale.

Le Prix “Bayan” sera décerné à trois catégories d’âge d’étudiants: enfants, filles et garçons, et jeunes, qui vont recevoir respectivement 1000 $US, 1500 $US et 2000 $US.

Il s’agit d’une présentation orale élaborée par l’étudiant qui se filme en vidéo de coutre durée en train de réciter un texte rédigé en langue arabe (poésie, prose, article, ou nouvelle), précise l’ICESCO, notant que la vidéo doit porter sur l’un des thèmes suivants: l’apprentissage après la pandémie, mieux vaut prévenir que guérir, la diversité culturelle, ou la technologie et l’avenir.

L’étudiant candidat à ce prix doit être originaire d’un pays non arabe et l’arabe ne doit pas être sa langue native, indique l’Organisation, ajoutant que la candidature doit s’effectuer par l’entremise de l’établissement éducatif où l’étudiant poursuit ses études. Cet établissement ne soumet qu’une seule œuvre et la vidéo ne doit pas dépasser trois minutes pour la catégorie des enfants, quatre pour les garçons et filles, et cinq pour les jeunes.

La vidéo, réalisée de manière artistique et créative, ne doit pas avoir été publiée auparavant ni en lice dans une autre compétition. Elle doit également être assortie du texte rédigé par l’étudiant et du formulaire de candidature dûment rempli, qui est téléchargeable via le lien suivant : http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/icesco_bayan_2_award.pdf.

Les candidatures doivent être envoyées à l’ICESCO au plus tard le 30 juillet 2021, sur l’adresse électronique: bayanaward2@icesco.org.

Un jury spécialisé se chargera d’examiner les dossiers répondant aux conditions et de sélectionner les lauréats, dont les noms seront annoncés sur le site web de l’Organisation et par des lettres officielles envoyées aux parties concernées, fait savoir la source, ajoutant qu’en plus de la récompense financière, les lauréats recevront un certificat de mérite de l’ICESCO.

