Hydrogène vert | M. Akhannouch reçoit les nouveaux investisseurs sélectionnés pour « l’Offre Maroc »

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, les représentants des nouveaux investisseurs nationaux et étrangers, dont les projets ont été sélectionnés par le comité de pilotage dans le cadre de “l’Offre Maroc” en matière d’hydrogène vert, et avec lesquels il a été procédé à la signature des Contrats préliminaires de réservation foncière.

Tenue en présence du directeur général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), Tarik Moufaddal, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de “l’Offre Maroc” en matière d’hydrogène vert conformément à la Vision Royale qui ambitionne de placer le Royaume au rang des pays à fort potentiel dans ce domaine prometteur, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au début de cette rencontre, le Chef du gouvernement a salué les efforts entrepris en vue de traiter les nombreux projets portés par les investisseurs et leaders mondiaux dans le domaine de l’hydrogène vert, réitérant l’attachement du gouvernement à la mise en œuvre optimale de “l’Offre Maroc” qui constitue un cadre pratique et motivant englobant l’ensemble de la chaîne de valeurs du secteur de l’hydrogène vert au Maroc.

M. Akhannouch a souligné que le pari du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, de développer le secteur de l’hydrogène vert, constitue aujourd’hui un tournant décisif pour la concrétisation de la souveraineté énergétique, eu égard à ses ressources naturelles riches et diversifiées, à la qualité des compétences nationales, ainsi qu’à la capacité du Maroc de construire des partenariats équilibrés et efficients.

Il est à rappeler que la sélection des investisseurs devant réaliser 5 nouveaux projets structurants dans les trois régions sud du Royaume, s’est déroulée dans le cadre d’une méthodologie scientifique et transparente, et que la réservation de l’assiette foncière publique dédiée à ces projets stratégiques est soumise à des mécanismes garantissant sa préservation et son bon usage, conclut le communiqué.

LR/MAP