Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au contrôle interne au sein des départements ministériels

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n°2.22.381 relatif au contrôle interne au sein des départements ministériels, tenant compte des observations soulevées.

Présenté par la ministre de l’Économie et des Finances, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du chantier de réforme du secteur public au Maroc, auquel de nombreux Discours Royaux ont accordé une attention particulière, en définissant les grandes orientations visant à améliorer son efficience, sa gouvernance et la qualité de ses services, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Et de poursuivre que ce texte s’inscrit également dans le prolongement des réformes profondes engagées par le Royaume sur les plans constitutionnel, législatif et réglementaire, visant à consolider les principes de la bonne gouvernance et à consacrer les règles de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité.

Ainsi, ledit décret intervient en application des recommandations formulées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances en matière de contrôle interne, et a principalement pour objectif d’améliorer la performance, de consolider la gouvernance des administrations publiques et de renforcer les systèmes de contrôle interne au sein des départements ministériels, a relevé M. Baitas.

