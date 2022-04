Festival | Et de 10 pour le Marrakech du Rire 2022

Partager Facebook

Annulé en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire due au Covid-19, le Marrakech du rire, fêtera en juin 2022 sa 10ème édition.

Alors que le festival sera de retour du 15 au 18 juin 2022 dans la ville rouge après deux années marquées par la crise sanitaire, la vente des billets a démarré jeudi 21 avril 2022.

Demandez le programme

Si quatre soirées attendent les festivaliers, le Marrakech du rire cultive encore un peu le secret et n’a pas encore révélé les grands noms qui participeront à cette dixième édition. Toutefois, le 15 juin 2022, le gala Humouraji ouvrira le festival et réunira une dizaine d’humoristes autour de Taliss dans un spectacle donné en arabe. Le lendemain, le Marrakech Comedy club investira le Palais Badii et fera la part belle à «dix grands humoristes et nouveaux talents pour un show d’une heure et demie», note le festival sur son site.

Enfin les 17 et 18 juin, l’incontournable gala du Marrakech du rire, rendez-vous emblématique du festival depuis la première édition, rassemblera sous la houlette de Jamel Debbouze, de nombreux guests dont les noms restent donc encore mystérieux. Pas de quoi inquiéter les fans qui ont pris d’assaut le site, provoquant en début d’après-midi un embouteillage. Il faut dire que cette dernière décennie, le festival a accueilli le meilleur des humoristes, toutes générations confondues, réunissant également des personnalités venues du monde du cinéma, de la musique et du sport. De Zinedine Zidane à Omar Sy en passant par Maître Gims, Kad Merad, Amel Bent, Gérard Darmon, Black M, Ibrahim Maalouf ou encore Bigflo et Oli, ils ont tous foulé la grande scène du Marrakech du rire.

Sans compter que toutes les stars du rire ont eux aussi, au fil des saisons, rejoint Jamel Debbouze. Gad Elmaleh, Florence Foresti, Elie Semoun, Patrick Timsit, Anthony Kavanagh, Anne Roumanoff et la relève brillamment représentée par Ahmed Sylla, Bérengère Krief, Inès Reg, Shirley Souagnon, Waly Dia, Donel Jack’s man ou encore Paul Taylor, pour ne citer qu’eux, ont tous fait le déplacement.

IS