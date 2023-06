Exercice 2022 | L’ANCFCC enregistre des performances remarquables

Partager Facebook

Avec un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards de DH (MMDH) dont la moitié versée au Budget Général de l’Etat et un bénéfice net comptable hors amortissement de plus de 1 MMDH, l’ANCFCC (Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie) a présenté à son Conseil d’Administration de remarquables performances à fin 2022.

Le Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), s’est tenu, mardi 20 juin 2023, sous la présidence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, avec la participation de Abdeltif Loudyi, ministre Délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, ainsi que celle des représentants des autres départements ministériels, membres du Conseil d’Administration.

Ouvrant la séance en sa qualité de Président du Conseil, le ministre Mohammed Sadiki a salué les efforts déployés par l’ANCFCC pour atteindre les performances significatives réalisées dans les domaines métiers, supports et en termes de recettes, au cours de l’année 2022. Il n’a pas non plus manqué de féliciter l’Agence pour les résultats enregistrés ces dernières années dans le domaine de l’immatriculation foncière d’ensemble, qui ont un impact socio-économique direct sur la situation du monde rural et sur les petits agriculteurs.

Karim Tajmouati, Directeur Général de l’ANCFCC, qui devait présenter les différents points inscrits à l’ordre du jour, a ensuite exposé les principales réalisations de l’exercice 2022. Il a ainsi mentionné l’établissement de 438 258 Titres Fonciers, dont 188 664 issus de l’IFE en milieu rural. Soit une hausse de 5% par rapport à l’année précédente (2021); et fait savoir que l’ANCFCC a réalisé la couverture par l’immatriculation foncière de 667 084 hectares.

Pour ce qui est du résultat comptable, Karim Tajmouati a indiqué que l’ANCFCC a réalisé un chiffre d’affaires de 8,03 Milliards DH, dont un versement de 4 Milliards DH a été effectué au profit du Budget Général de l’Etat. Côté rentabilité, le Directeur Général de l’ANCFCC a fait état de la réalisation d’un bénéfice net comptable hors amortissement de 1107 Millions DH. Il a ensuite détaillé les comptes de l’ANCFCC au titre de l’exercice 2022 et présenté le budget modificatif au titre de l’exercice 2023.

Après discussion, le Conseil a arrêté les comptes de l’ANCFCC au titre de l’année 2022 et le budget modificatif de l’exercice 2023 et a adopté l’ensemble des résolutions proposées par l’Agence. Le Conseil a, par ailleurs, acté la désignation de Abdellatif Zaghnoun, Directeur de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de Suivi des Performances des Etablissements et Entreprises Publics, en qualité de membre du Conseil d’Administration de l’ANCFCC.

Avant de clôturer le Conseil, le Président et les membres du Conseil d’Administration ont salué les performances remarquables atteintes par l’Agence et ont félicité l’ensemble des responsables et employés de l’Agence pour les efforts déployés, afin d’atteindre les résultats enregistrés.