Ana Moukawil | Signature de conventions pour l’accompagnement des porteurs de projets

Des conventions de partenariat pour l’accompagnement des porteurs de projets ont été signées, mardi à Rabat, entre le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et des acteurs publics et privés.

Signées dans le cadre de la cérémonie de lancement du programme “ANA MOUKAWIL” pour l’accompagnement de 100.000 entrepreneurs, porteurs de projets, autoentrepreneurs, unités économiques informelles et très petites entreprises, ces conventions offriront aux bénéficiaires un accompagnement intégré et gratuit, ainsi que des aides ciblées sous forme de chèque conseil, chèque formation, chèque gestion ou subvention de loyer.

Il s’agit de deux conventions signées avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT), pour accompagner les étudiants dans le cadre de la valorisation de la recherche et l’innovation autour de la thématique de l’entreprenariat et la création de synergies.

Il s’agit aussi de deux conventions signées avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et l’Observatoire Marocain de la Très Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME), portant sur la promotion de l’entreprenariat et la veille entrepreneuriale, notamment à travers les études approfondies sur les opportunités entrepreneuriales, et les chaines de valeur à fort potentiel.

En outre, le ministère a signé une convention avec Tamwilcom, à travers laquelle les bénéficiaires seront accompagnés en matière d’accès au financement, en leur facilitant l’accès aux solutions de financement, via la plateforme “Fin-Créa”, en plus de leur offrir un service gratuit de mise en relation des porteurs de projets avec plus de 10 banques.

Deux conventions de partenariat ont été également signées avec Barid Al-Maghrib ainsi que la Fédération nationale des associations de microcrédits, permettant de couvrir le statut national de l’autoentrepreneur.

