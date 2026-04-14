Maroc | Le DiaspoBoost Summit Africa 2026, les 16 et 17 avril à Casablanca

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Le DiaspoBoost Summit Africa 2026, un sommet international consacré au rôle des diasporas dans le développement économique du continent africain, la promotion de l’investissement productif et le renforcement de la coopération Sud–Sud, se tiendra les 16 et 17 avril 2026, Casablanca.

Placée sous le thème “Diaspora & Développement : le modèle marocain”, cette édition réunira des représentants institutionnels du Royaume du Maroc, du Royaume de Belgique et de la République démocratique du Congo, aux côtés d’investisseurs, d’entrepreneurs, d’experts et d’acteurs économiques engagés dans des dynamiques d’innovation, de financement et de coopération, indique un communiqué des organisateurs.

Le sommet abordera notamment les enjeux liés à l’investissement, à l’entrepreneuriat, à la fiscalité, à l’innovation, à la formation et à la coopération économique africaine. Il donnera également lieu au lancement d’un comité de suivi opérationnel des projets entre le Maroc et la République démocratique du Congo, avec l’ambition de favoriser l’émergence de partenariats concrets entre institutions, entreprises, investisseurs et diasporas.

À travers des panels thématiques, des ateliers sectoriels et des rencontres B2B, DiaspoBoost Summit Africa 2026 entend renforcer les passerelles économiques entre l’Afrique et ses diasporas, en s’appuyant sur le Maroc comme plateforme de dialogue, d’investissement et de coopération continentale.

Diaspoboost s’adresse à l’ensemble des acteurs engagés dans la dynamique diasporique, notamment les entrepreneurs africains installés à l’étranger et désireux d’investir ou de s’implanter durablement dans leur pays d’origine ; les jeunes leaders et porteurs de projets innovants en quête de réseaux et d’opportunités concrètes ; les femmes de la diaspora souhaitant renforcer leur autonomie économique et leur leadership ; les institutions publiques et privées intéressées par les mécanismes d’accompagnement des diasporas ; ainsi que les artistes, chercheurs, intellectuels et experts culturels participant à la transmission des savoirs et des identités, et à la construction d’un avenir commun entre l’Afrique et ses diasporas à travers des coopérations concrètes, durables et inclusives.

Plus qu’un simple forum, Diaspoboost se veut une plateforme d’action et de convergence entre les acteurs publics et privés, les entrepreneurs, les jeunes leaders, les chercheurs, les artistes et les institutions.

LR/MAP