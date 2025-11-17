Dubaï Airshow 2025 | La patrouille de voltige “Marche Verte” fait sensation

Partager Facebook

La patrouille de voltige “Marche Verte” relevant des Forces Royales Air a ébloui, lundi, les visiteurs et participants à la 19 édition du Salon international de l’aéronautique de Dubaï (Dubaï Airshow 2025), avec un spectacle captivant et un show aérien à couper le souffle.

Ainsi, un large public composé des visiteurs de ce salon d’envergure d’amateurs de performances et de démonstrations aériennes, est venu admirer ce show auquel ont assisté notamment le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, le consul général du Royaume à Dubaï, Saâd Bendourou, l’Inspecteur général des Forces Armées Royales et Commandant de la Zone Sud, le Général de corps d’armée Mohamed Berrid, l’Inspecteur des Forces Royales Air, le Général de division aérienne Mohammed Kadih, ainsi que plusieurs responsables militaires.

A cette occasion, les chevronnés pilotes de cette prestigieuse équipe de voltige ont exécuté avec justesse et maitrise une série de démonstrations et tableaux magnifiques qui dénotent leur créativité singulière, laissant sans voix les spectateurs de diverses nationalités, émerveillés par la qualité artistique de ce spectacle signé par ces as de pilotage.

La troupe a aussi gratifié le public d’un ensemble de manœuvres et acrobaties individuelles, en duo et en équipe, effectuées dans une parfaite synchronisation, alternant des vols à basse et à haute altitude, exigeant une concentration maximale et une maitrise absolue.

Le moment fort de cette démonstration a été l’exécution par la patrouille des figures de l’étoile chérifienne, du palmier de Marrakech puis des deux cœurs dessinés dans le ciel, symbole de la solidité et de la profondeur des relations unissant le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis.

Créée sur ordre de feu SM Hassan II en 1984 et entourée par la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, l’équipe de voltige “Marche Verte”, est dotée d’aéronefs performants.

Cette patrouille a à son actif une première mondiale en la matière, qui lui a valu la reconnaissance des grands spécialistes de la voltige. Il s’agit de “La boucle en miroir” qui a permis à cette formation de remporter plusieurs prix et trophées.

LR/MAP